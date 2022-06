Sembra proprio che non ci possa essere alcun lieto fine per il personaggio di Lara. Le anticipazioni confermano, infatti, che la donna potrebbe perdere il suo bambino. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 giugno al 1° luglio, Martinelli si renderà conto di aver perso molto sangue e correrà subito in ospedale per scoprire cosa sia successo. Ma cosa accadrà quindi al bimbo che Lara porta in grembo? E cosa diranno i medici alla donna?

Nel frattempo Roberto Ferri, ignaro di tutto quello che sta succedendo, sembrerà mostrare interesse esclusivamente per Marina.

Un posto al sole, anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio: Lara a rischio di aborto

Le anticipazioni di 'Un posto al sole', diffuse in queste ore, sembrano confermare i rumor che circolavano in questi giorni e che vedrebbero Lara a rischio di perdere il suo bambino. Ma cosa accadrà di preciso?

Lara (Chiara Conti), osservando le lenzuola, noterà che sono intrise del suo sangue. La donna, angosciata per il destino del suo bambino, verrà presa dal panico, tuttavia si guarderà bene dal dire la verità a Roberto (Riccardo Plizzy Carbonelli). Quando l'uomo entrerà in stanza, infatti, Lara farà finta di nulla e nasconderà la macchia. Ferri noterà il suo pallore, tuttavia sarà ben lontano dall'immaginare quello che è appena accaduto e consiglierà semplicemente alla donna di riposarsi.

Il mistero sul destino del bambino

Appena Roberto sarà uscito dalla stanza, Lara in fretta e furia nasconderà la biancheria sporca di sangue e correrà in ospedale per scoprire le motivazioni di queste perdite. A questo punto, però, non verrà svelato allo spettatore cosa hanno riferito i medici alla donna.

Nel frattempo, Ferri sembrerà preso da tutt'altro ed infatti riprenderà a fare una corte serratissima a Marina (Nina Soldano).

L'uomo dichiarerà di amare solo lei e l'imprenditrice Giordano non resterà indifferente alle parole del suo storico compagno. La donna tuttavia gli ricorderà che Lara è incinta ed è impossibile per lei ignorare la cosa. Già, ma Lara aspetta ancora un bambino?

Un posto al sole, puntate fino al 1° luglio: Lara prepara le valigie

Lara uscirà dall'ospedale, reggendosi a malapena in piedi, e tornerà a casa dove afferrerà subito un borsone che riempirà velocemente. La donna, sebbene visibilmente provata, mostrerà però di avere mantenuto la lucidità per portare a termine un piano ben preciso. Già, ma quale? E cosa le hanno detto in ospedale? Lara non darà risposte a Roberto, ma resta da capire se tale dubbio verrà lasciato anche allo spettatore.

Presto, infatti, Chiara Conti lascerà il set di Upas per girare la seconda stagione de 'Il commissario Ricciardi'. Se così fosse, tale mistero potrebbe essere svelato solo dopo la pausa dell'attrice. Lara tornerà quindi con un bambino?

O lo ha davvero perso? Ma in quel caso come si comporterà? Difficile pensare che la donna rinunci a Roberto e all'unica cosa che, a suo avviso, li legava. Al momento non ci sono molte risposte, ma c'è la certezza che questa storyline riserverà ancora molte sorprese.