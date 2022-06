La telenovela Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, prosegue la propria messa in onda su Rete 4.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Gerry e Shirin si fidanzeranno. Richter, infatti, si renderà conto di essere innamorato follemente della giovane Ceylan e troverà il coraggio di lasciare la sua fidanzata Merle. Quest'ultima, però, non la prenderà affatto bene e non lascerà andare, tanto facilmente, il suo amato. Sarà così che, a causa dell'insistenza di Merle, Gerry sarà costretto a deludere le aspettative di Shirin e a tornare sui suoi passi.

Tempesta d'amore, spoiler Germania: Gerry e Shirin innamorati

Nelle puntate di Tempesta d'amore, trasmesse prossimamente in Italia, Gerry Richter (Johannes Hut) e Shirin Ceylan (Merve Çakir) non riusciranno più a reprimere i loro sentimenti: i due, infatti, si renderanno conto di essere innamorati l'uno dell'altra e decideranno di intraprendere una relazione amorosa. A ostacolare la coppia, però, ci sarà Merle, la quale non riuscirà ad accettare in alcun modo la separazione dal suo amato e farà di tutto pur di tornare insieme a lui: Finow sarà assai disperata, ma la sua perseveranza farà in modo che Gerry decida di riprendere la relazione, come se nulla fosse accaduto. Neanche stavolta, però, le cose andranno come sperato da Merle.

Nel frattempo Shirin sarà alquanto sconvolta per la decisione di Richter, ma allo stesso tempo non vorrà mettere l'uomo sotto pressione, così deciderà di aspettare.

Merle si rende conto che la relazione con Gerry è finita

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, dal titolo originale "Sturm der Liebe", Merle (Michaela Weingartner) vincerà la "battaglia" contro Shirin (Merve Çakir) e farà in modo che Richter torni da lei: la coppia, però, non riuscirà a ritrovare la serenità ormai persa e con il tempo Merle si renderà conto che la relazione con Gerry è ormai finita.

Inoltre Finow capirà che l'uomo è innamorato di un'altra donna, così cercherà di aiutarlo ad aprire il suo cuore una volta per tutte. Alla fine, Richter riuscirà ad ottenere quello che voleva da tempo e intraprenderà una relazione con Shirin Celan, stavolta senza ostacoli. Sarà così che Merle si ritroverà di nuovo sola, la donna sarà desiderosa di iniziare una nuova vita e deciderà di andarsene dal Fürstenhof, per trasferirsi altrove, lontana dal passato e dal suo ex fidanzato. Shirin e Gerry potranno godersi, finalmente, il loro amore e magari formare una bella famiglia felice.