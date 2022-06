I prossimi episodi di 'Un posto al sole' saranno emozionanti. Nelle puntate che verranno trasmesse in televisione da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio ci saranno colpi di scena che riguarderanno le vicende legate alla gravidanza di Lara. A tal proposito, Martinelli troverà macchie di sangue sul letto e si accorgerà di avere sporcato il lenzuolo. A quel punto, l'ex compagna di Ferri tenterà di nascondere la cosa a Ferri e correrà in ospedale.

Un posto al sole, anticipazioni al 1° luglio: Lara vede il sangue sulle lenzuola

Lara non ha iniziato la sua gravidanza nel migliore dei modi.

L'acerrima nemica di Marina, infatti, una volta saputo di aspettare un bambino, aveva nutrito aspettative nel riuscire a riconquistare il suo ex. Purtroppo, però, Roberto non ha voluto saperne di tornare insieme a Martinelli, nonostante fosse in dolce attesa di suo figlio. Alla fine, però, il papà di Filippo ha accolto a casa sua l'imprenditrice, consentendole di vivere sotto lo stesso tetto e prendendosi cura di lei. Nelle prossime puntate di Un posto al sole accadrà un evento imprevisto. Le anticipazioni rivelano che Lara troverà le lenzuola sporche di sangue.

Un posto al sole, trame al 1° luglio: Lara teme di perdere il bambino e non lo dice a Roberto

In un primo momento, Lara osserverà attonita le lenzuola, pensando alla grossa perdita avuta.

Successivamente, Martinelli nasconderà l'accaduto a Roberto. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che quando Ferri entrerà in camera, l'imprenditrice fingerà che vada tutto bene e non farà vedere la macchia di sangue al suo ex compagno. Nel frattempo, il papà di Filippo si accorgerà che la donna non avrà una bella cera e le consiglierà di riposare.

A quel punto, non appena Roberto andrà via, Lara tenterà di nascondere la biancheria sporca.

Un posto al sole, episodi al 1° luglio: Lara corre in ospedale senza Roberto

Lara correrà in ospedale, mentre Roberto raggiungerà Marina e tenterà di riconquistarla. Giordano, una volta capite le intenzioni di Ferri, frenerà il suo ex marito, ricordandogli che Martinelli è in dolce attesa e non può fare finta di niente.

Una volta terminata la visita in ospedale, l'ex compagna di Roberto faticherà a reggersi in piedi e andrà a casa. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo fino a venerdì 1° luglio, annunciano che ci sarà un colpo di scena, perché Lara non avrà intenzione di comunicare il referto a Ferri. Cosa avranno detto i medici in ospedale? Al momento, le indiscrezioni trapelate non rivelano se la donna abbia perso o meno il bambino. L'unica cosa certa, attualmente, è che Lara preparerà un borsone. Martinelli andrà via, non lasciando più sue notizie? Non resta che attendere i prossimi episodi della soap partenopea, per scoprire se il figlio di Roberto nascerà o se la gravidanza di Lara si sia interrotta.