Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 giugno, rivelano che ci saranno importanti novità per Stefano Crovi. Il fratello di Riccardo, ancora scosso per aver colpito Nunzio al Vulcano, si recherà a casa di Virginia dove però accadrà qualcosa, che in seguito farà pentire i due. Nel frattempo il dottor Crovi proverà a riavvicinarsi a Rossella, ma Michele inizia a tollerare sempre meno i modi dell'uomo con sua figlia.

In una storyline dai toni decisamente più leggeri, Mariella avrà un'idea per far dimenticare a Salvatore i suoi tormenti d'amore, ma qualcuno non sembrerà affatto contento di tutto ciò.

Un posto al sole, trame 13-17 giugno: scatta la passione tra Virginia e Stefano

Stefano (Joseph Altamura) non se la passerà bene e proverà a metabolizzare lo scontro verbale con suo fratello Riccardo (Mauro Racanati) e la violenta lite, avuta al Vulcano con Nunzio (Vladimir Randazzo).

In seguito l'uomo, visibilmente scosso, cercherà rifugio a casa della moglie di suo fratello. Qui avrà un crollo emotivo e Virginia (Desirée Noferini) gli offrirà comprensione e sostegno emotivo. Andranno però ben oltre e saranno, in breve, travolti dalla passione. Il giorno dopo, increduli per quanto accaduto, i due dovranno fare i conti con le conseguenze delle loro azioni.

Michele stanco del comportamento di Riccardo

Non è chiaro se il tradimento di Virginia e Stefano verrà subito rivelato a Riccardo, ma la sensazione è che, almeno inizialmente, i due terranno nascosto il loro "segreto". In ogni caso, le anticipazioni rivelano che il dottor Crovi, nei prossimi episodi, sarà impegnato a recuperare terreno con Rossella (Giorgia Gianetiempo).

A quanto pare però la giovane dottoressa sarà intenzionata a lasciare il loro rapporto limitato esclusivamente alla sfera professionale.

Nel frattempo, Michele (Alberto Rossi) prova un profondo astio nei confronti di Riccardo, accusato di avere un atteggiamento prevaricatore nei confronti di sua figlia.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 giugno: Mariella propone delle attività ricreative a Sasà

Ci sono importanti novità per Cerruti (Cosimo Alberti), il vigile infatti può trovare finalmente il coraggio di mettere, una volta per tutte, la parola fine alla storia d'amore tra lui e Bruno (Giovanni Caso).

Nel frattempo Mariella (Antonella Prisco) cercherà di risollevare il morale di Sasà, proponendogli di partecipare ad alcune attività ricreative. I due però, a quanto pare, dovranno fare i conti con il risentimento da parte di Cotugno (Walter Melchionda).