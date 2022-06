Nelle puntate di UPAS dal 20 al 24 giugno, in primo piano finirà il dramma di Raffaele che continuerà ad essere minacciato dai camorristi, intenzionati ad arrivare a Eugenio Nicotera. A Palazzo Palladini si rivedranno due personaggi: Espedito e Silvia. La proprietaria del caffè Vulcano rientrerà a Napoli e assisterà ai patemi emotivi della figlia. Rossella, infatti, dovrà prendere una decisione riguardo a Riccardo: lo perdonerà oppure ci metterà una pietra sopra? Intanto anche il dottor Crovi farà la sua mossa, seppur sofferta, riguardo la vendita dell'eredità immobiliare.

Diego comincerà a sospettare che suo padre abbia preso una sbandata per Elvira e deciderà di fare qualcosa per farlo ritornare ad amare Ornella. Mentre Lara si intrometterà tra Marina e Roberto, Clara riceverà una lettera che la metterà in crisi. Tutto ciò accadrà mentre Guido, rientrando a casa, troverà sua moglie e Samuel Piccirillo in una situazione compromettente.

Anticipazioni Un posto al sole dal 20 al 24 giugno 2022: Raffaele crolla tra le braccia di Elvira

Raffaele Giordano si ritroverà ad un passo dall'eseguire l'ordine ricevuto dai camorristi, al fine di proteggere la sua famiglia dalle minacce ricevute. Il portiere di Palazzo Palladini, però non riuscirà a portare al termine la sua missione e crollerà sconsolato tra le braccia di Elvira, correndo il serio rischio di essere visto da qualcuno.

Intanto Riccardo prenderà una decisione estremamente complessa, riguardo l'eredità immobiliare ricevuta dai genitori. La scelta del dottor Crovi avrà delle conseguenze su Virginia e Rossella, con quest'ultima ancora del tutto diffidente nei suoi confronti. A Napoli ritornerà uno dei personaggi più controversi della soap.

Spoiler Un posto al sole, puntate al 24 giugno: torna Espedito e mette nei guai la figlia

A fare ritorno nelle prossime puntate settimanali di Un posto al sole sarà Espedito. Il padre di Speranza ritornerà a Palazzo Palladini, dando del filo da torcere alla figlia che, a causa del genitore, finirà in grossi pasticci. Per Raffaele la situazione non accennerà neanche un po' a migliorare.

Quando l'uomo si ritroverà a mentire al figlio Diego, si sentirà tormentato interiormente. Anche il genero di Raffaele vivrà le sue difficoltà a causa di un dilemma che lo metterà a dura prova.

Diego, temendo che suo padre abbia perso la testa per Elvira, cercherà di farlo riavvicinare alla moglie Ornella: riuscirà nel suo intento? Silvia tornerà a Napoli dopo essersi fermata per un periodo a Bari dal suo amato Giancarlo. Non appena la proprietaria del caffè Vulcano rimetterà piede a casa, verrà travolta dallo sfogo della figlia. Rossella, per l'appunto, sarà tormentata dall'indecisione riguardo Riccardo: alla fine gli darà una seconda chance?

Clara in crisi per una lettera del padre nelle puntate di Upas al 24 giugno

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che accadrà qualcosa di inaspettato. Guido sorprenderà sua moglie e Samuel mezzi nudi nella sua abitazione! Clara, invece, riceverà una missiva di suo padre che la metterà in crisi. Michele sorprenderà Silvia con una certa decisione.

Mentre Riccardo cercherà di sistemare il suo rapporto con Rossella, quest'ultima avrà un faccia a faccia con Virginia. Alla fine la figlia di Silvia volterà pagina e ricomincerà la sua storia d'amore con Riccardo, durerà? A quanto pare a qualcuno non andrà a genio che i due siano tornati di nuovo insieme.

Il fatto che Roberto e Marina lavorino gomito a gomito, non farà altro che infastidire Lara che finirà per intromettersi tra i due. L'invasione e il comportamento di Lara non faranno altro che suscitare nervosismo in Marina Giordano.