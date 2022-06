Ida Platano insultata e offesa sui social. La dama di Uomini e donne trono over ha scelto di condividere pubblicamente i messaggi contenenti insulti che le sono stati recapitati dagli "odiatori" sul web.

Una sfilza di insulti che hanno spinto la dama siciliana a prendere la parola e a denunciare tutto, dato che in alcuni di questi messaggi le viene augurata anche la morte.

Ida Platano vittima di insulti e offesa sui social: i messaggi choc contro la dama di U&D

Nel dettaglio, in queste ultime ore Ida Platano ha scelto di condividere sui social diversi messaggi a dir poco raccapriccianti che le sono stati mandati dai suoi "odiatori" del web.

Messaggi al veleno contenenti offese e insulti, i quali hanno spinto la dama di Uomini e donne a rendere tutto pubblico.

"Che sgorbio. Un testone senza collo", si legge in uno di questi messaggi che hanno scritto contro Ida.

"Ma guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno ma magari fai danno ad altri", si legge in un altro messaggio raccapricciante indirizzato contro la dama del trono over.

'Sai davvero di sporco e puzzolente', i messaggi offensivi contro Ida Platano

"Se fossi in te invece di mettermi il profumo mi laverei, perché sai davvero di sporco e puzzolente", si legge ancora in un altro messaggio al vetriolo che hanno scritto sui social sempre contro l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

"Puoi massaggiare per secoli. Sempre due cotechini avrai", è il contenuto di un altro messaggio offensivo rivolto contro la protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Intanto, prosegue l'estate da single di Ida Platano. Dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, con il quale ha provato a rimettere insieme i cocci di questa tormentata storia d'amore finita un po' di anni fa, la dama siciliana ha scelto di mettere definitivamente un punto a questa relazione.

Dopo l'addio con Riccardo a U&D, Ida Platano prosegue l'estate da single

Ida e Riccardo hanno così intrapreso due strade completamente differenti e, una volta terminato l'appuntamento con Uomini e donne, non si sono più rivisti fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi.

Al momento, quindi, Ida Platano si concentra in primis su se stessa: come testimoniato anche sui social, la dama siciliana preferisce concentrarsi sul suo amato Samuel, con il quale condivide la maggior parte del suo tempo, in attesa che possa arrivare anche un nuovo amore.

Per settembre, però, la sua presenza a Uomini e donne non sarebbe messa in discussione. Maria De Filippi avrebbe ancora intenzione di puntare sulla dama siciliana e quindi quasi sicuramente rimetterà piede nel parterre del trono over, pronta a rimettersi in gioco per cercare ancora una volta l'anima gemella.