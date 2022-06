Cambio programmazione e orario per Un posto al sole, la seguitissima soap opera dell'access prime time di Rai 3. Il prossimo 16 e 17 giugno 2022 ci saranno delle modifiche al palinsesto della terza rete della tv di Stato e, a farne le spese, sarà proprio l'appuntamento quotidiano con la seguitissima soap.

In particolar modo, per la giornata del 17 giugno, gli spettatori e fan della soap ambientata a Napoli, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 3 in netto anticipo rispetto all'orario tradizionale, per poter seguire i nuovi episodi inediti.

Cambio programmazione per Un posto al sole: salta il 16 giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Un posto al sole prevede che giovedì 16 giugno 2022, la soap opera non sarà trasmessa in prima visione assoluta.

Il nuovo episodio risulta cancellato dal palinsesto della terza rete Rai, per lasciare spazio a uno speciale dedicato all'Atletica Leggera, che andrà in onda dalle 20 in poi in diretta televisiva.

Di conseguenza, eccezionalmente per questo giovedì sera, la soap opera osserverà un turno di "stop" dall'access prime time di Rai 3, salvo poi ritornare in onda il giorno successivo.

Nuovo orario per Un posto al sole il 17 giugno

Venerdì 17 giugno, infatti, è previsto un cambio orario per Un posto al sole dettato dalla messa in onda di una doppia puntata in prima visione assoluta.

Gli spettatori e appassionati della soap opera, infatti, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 3 intorno alle 20:25 quando è previsto il primo episodio della giornata e poi a seguire, alle 20:45 circa ci sarà il secondo episodio.

In questo modo, quindi, verrà recuperata anche la puntata non trasmessa giovedì sera 16 giugno.

Ma cosa succederà nel corso di queste nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3? Le anticipazioni rivelano che Raffaele si sentirà messo sempre più sotto pressione.

Anticipazioni nuove puntate Un posto al sole: Lara sempre più vicina a Roberto Ferri

La situazione per il portiere di Palazzo Palladini diventerà sempre più difficile da sostenere, soprattutto dopo l'ennesima minaccia da parte di Lello Valsano.

Intanto Lara, approfittando della gravidanza che sta portando avanti, cercherà in tutti i modi di avvicinarsi e di legarsi sempre più a Roberto Ferri, con la speranza di poter far breccia nel suo cuore.

Le anticipazioni di Un posto al sole, però, rivelano che Roberto Ferri non riuscirà affatto a dimenticarsi di Marina: il suo pensiero fisso continuerà ad essere Giordano. Ferri, infatti, non riuscirà a fare a meno di pensare Marina, l'unica donna di cui sembra essere realmente innamorato.

Breve pausa per Un posto al sole solo ad agosto 2022

Come si evolverà la situazione? Lara riuscirà ad avere la meglio e a conquistare definitivamente Roberto oppure dovrà arrendersi e accettare il ritorno di fiamma tra il ricco imprenditore e Marina?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap previste su Rai 3, che saranno trasmesse regolarmente per tutta la stagione estiva in prima visione assoluta nell'access prime time.

A differenza de Il Paradiso delle signore, l'appuntamento con la soap ambientata a Napoli proseguirà regolarmente anche durante i mesi dell'estate. L'unico periodo di stop è previsto ad agosto, quando ci saranno due settimane di pausa per Un posto al sole.

La soap, intanto, è confermatissima nella nuova stagione tv 2022/2023: continuerà così a tener compagnia al pubblico per una nuova annata, come sempre nell'access prime time della terza rete Rai.