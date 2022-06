Martedì 14 giugno andrà in onda una doppia puntata di Un posto al sole su Rai 3.

Stando a quanto annunciano le anticipazioni, Chiara sarà sempre più decisa a dire addio a Nunzio, che però sembrerà essere determinato a farle cambiare idea, in quanto non la vuole perdere per nessuna ragione. Così, Chiara, sorpresa dalla determinazione di Nunzio, avanzerà una proposta allettante, che però le anticipazioni non rivelano del dettaglio: le parole della donna lasceranno molto sorpreso Nunzio.

Upas, puntata del 14 giugno 2022: si parlerà anche di Stefano e Virginia

Nell'appuntamento di martedì 14 giugno, si parlerà anche di Stefano e Virginia, che dopo aver trascorso una nuova notte di passione insieme dovranno affrontare questa situazione. La donna si sentirà in colpa, anche perché stava riuscendo ad allontanarsi.

Inoltre verrà dato anche spazio a Riccardo, che cercherà di avvicinarsi in modo deciso a Rossella. L'uomo cercherà di abbattere le distanze dalla donna, che però sembra non volerne sapere nulla. Tra i due, almeno secondo lei, ci dovrà essere solo un rapporto professionale.

Nel frattempo, così come confermato dagli spoiler, a casa Ferri verrà invitato il piccolo Jimmy per un pranzo in famiglia.

Si tratterà di un'occasione formale che il ragazzino vivrà con una certa tensione. Per affrontare al meglio l'evento, si affiderà ai consigli del nonno ma anche a quelli della madre, i quali sembreranno essere in conflitto fra loro. Ovviamente ci sarà la volontà di non deludere Cristina e per questo vorrà fare una bellissima figura agli occhi della famiglia Ferri.

Chiara e Nunzio protagonisti della puntata del 14 giugno

Come detto, Chiara dirà addio a Nunzio, il quale però farà chiaramente capire di non aver alcuna intenzione di accettare questa decisione senza provare a riconquistare la sua amata. Così, consapevole delle difficoltà, dirà chiaramente alla giovane di volere che la loro relazione non termini.

Forse sorpresa dalla determinazione di Nunzio, Chiara quindi gli farà una proposta allettante che lascerà praticamente senza parole il ragazzo. Le anticipazioni non rivelano nel dettaglio di cosa si tratti, ma a quanto pare questa decisione della Petrone farà discutere e non poco.

Dunque Nunzio sarà messo alle strette e probabilmente dovrà scegliere se cedere alla richiesta-proposta dalla ragazza o se invece lasciare perdere tutto e perderla per sempre.