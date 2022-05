Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', che narra gli amori, i dolori e le disavventure vissute da alcuni condomini di un palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 30 maggio al 3 giugno 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla proposta di Roberto a Lara, sui diverbi fra Virginia e Rossella, sulle minacce ricevute da Raffaele, sulla nuova conoscenza fatta da Bianca e sul viaggio di Jimmy in Buthan.

Silvia raggiunge Giancarlo

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Roberto verrà a sapere dell'imminente partenza di Lara e la sorprenderà con una proposta inaspettata. L'uomo, infatti, vorrà mettere in chiaro le cose fra di loro in modo da evitare equivoci futuri. Le parole di Ferri, però, non convinceranno Lara che farà fatica a rassegnarsi a non avere quello che voleva. Eugenio Nicotera, intanto, non avrà alcuna intenzione di mollare Tregara.

Dopo essere rientrato a casa, Raffaele tenterà di dissipare le tensioni esistenti all'interno della sua famiglia per poi ritrovarsi a dover confortare Giuditta. I problemi di Giordano, però, peggioreranno quando verrà minacciato da alcuni camorristi del clan Argento che vogliono riconquistare il quartiere.

Per evitare che il suo rapporto con Michele possa diventare equivoco per i loro conoscenti, Silvia deciderà di raggiungere Giancarlo a Bari, lasciando momentaneamente la gestione del bar Vulcano a Samuel e a Nunzio.

Renato esce con Giuditta

Dopo aver discusso diverse volte, Rossella e Virginia si confronteranno fino a quando non saranno coinvolte in una piccola sventura avvenuta in ospedale.

L'imprevisto le porterà a condividere un forte momento di tensione che permetterà loro di conoscersi meglio. I problemi di Rossella, però, peggioreranno quando si ritroverà a gestire un paziente molto complicato. Bianca affronterà una giornata scolastica piena di emozioni contrastanti fra il dover affrontare un'interrogazione molto importante e la conoscenza di un bambino per il quale si prenderà la sua prima cotta.

La situazione della bimba si complicherà quando l'autore della web challenge si farà di nuovo vivo con una nuova richiesta. Dopo aver saputo del tradimento di Sarti, Cerruti dovrà riflettere se perdonare o meno il compagno.

Guido e Mariella cercheranno di stare vicino all'amico, confortandolo e aiutandolo in ogni modo. Renato si preparerà ad un nuovo appuntamento con Giuditta, mentre Micaela, Niko e Filippo discuteranno sulla decisione della donna di trascorrere le vacanze in Buthan con Jimmy. Alla fine sarà proprio il ragazzino a prendere una decisione che metterà d'accordo tutti. Nunzio confesserà a suo padre di avere delle insicurezze su Chiara.