Il finale di stagione di Brave and Beautiful sarà ricco di colpi di scena. Cahide e Korhan diventeranno genitori della piccola Nurhan, ma la gioia per questa nascita durerà poco. Korhan infatti, verrà ucciso da Riza proprio mentre Korludag sarà andato dalla sorella Suhan per dirle della nascita della bambina.

Cahide scarcerata: subito dopo entra in travaglio

Il gran finale di Brave and Beautiful si sta avvicinando. Mancano poche puntate alla fine di questa stagione e i colpi di scena non mancheranno.

Tutto ruoterà ancora una volta intorno allo psicopatico Riza.

Sarà stato lui a rapire il figlio di Banu, costringendo l'avvocatessa ad avvelenare Suhan il giorno delle nozze mancate con Cesur. Una volta che Banu avrà confessato tutto, Cesur, con l'aiuto del procuratore Serhat, riuscirà a liberare il bambino. Riza però riuscirà nuovamente a fuggire. Con la confessione di Banu, Cahide verrà scagionata e rimessa in libertà. Proprio pochi istanti dopo essere stata scarcerare, Cahide romperà le acque ed entrerà in travaglio.

Nasce la figlia di Korhan e Cahide: anticipazioni Brave and Beautiful

Trasportata in ospedale, Cahide darà alla luce una bambina. La piccola verrà chiamata Nurhan, come la madre defunta di Korhan. Quest'ultimo sarà al settimo cielo per la nascita della figlia e deciderà insieme a Cahide, di sotterrare l'ascia di guerra.

Quindi, i due si perdoneranno a vicenda proprio per il bene della neonata.

Potrebbe essere l'inizio di una nuova vita per la coppia ma, secondo le anticipazioni, il destino avrà in serbo qualcosa di terribile per Korhan. Tutto accadrà nel momento in cui, il figlio di Tashin deciderà di andare dalla sorella Suhan per dirle che sarà diventato papà.

Korhan viene ucciso da Riza poco dopo essere diventato papà

In Brave and Beautiful, Riza sarà però sempre in agguato. L'antagonista della soap Tv turca, continuerà a volersi vendicare di Cesur e gli tenderà una trappola, facendolo allontanare dalla tenuta. In questo modo, Riza potrà andare alla ricerca di Suhan che si troverà in compagnia del fratello Korhan.

Riza piomberà alla tenuta Alemdaroğlu armato di pistola e quando Korhan lo vedrà, non esiterà a fare da scudo alla sorella Suhan con il proprio corpo. Riza sparerà due colpi di pistola dritto al petto di Korhan, uccidendolo. In buona sostanza, il figlio di Tashin perderà la vita a poche ore di distanza dalla nascita della figlioletta. La morte dell'uomo sconvolgerà tutti, in primis Cahide. Anche Tashin sarà sconvolto e si porrà come obbiettivo quello di farla pagare a Riza. I colpi di scena non saranno finiti qui, visto che dopo aver ucciso Korhan, Riza avrà pure rapito Suhan.