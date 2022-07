Lo scorso 5 luglio, Soleil Sorge ha festeggiato il suo ventottesimo compleanno in un locale a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Tra gli invitati alla festa, c'erano la madre Wendy Kay e tra i tanti amici Dayane Mello, l'ex tronista Lucas Peracchi, Amedeo Goria con la figlia Guenda, Lulù Selassié, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano del Grande Fratello Vip 6 e il presunto misterioso fidanzato Carlo Domingo. Grande assente della serata, l'ex gieffino Alex Belli, con cui Sorge aveva stretto un'amicizia speciale all'interno della casa più spiata d'Italia.

L'attore emiliano classe 1982 però ha rotto il silenzio in un'intervista rilasciata a The People Gossip, spiegando di non essere stato invitato al compleanno, ma di provare felicità per l'ex amica.

Le dichiarazioni di Alex Belli su Soleil Sorge

"Non c'è stato nessun 'non invito', questa è la verità" ha esordito così Alex Belli, parlando della festa di compleanno di Soleil Sorge. "Eravamo e siamo in due parti completamente diverse. Io ho la mia vita, la mia donna e lei la sua con l'uomo che abbiamo che finalmente abbiamo conosciuto tutti" ha poi aggiunto l'ex protagonista di Centovetrine, svelando che l'influencer italo-americana sarebbe impegnata sentimentalmente con un altro uomo, che sembrerebbe essere l'imprenditore Carlo Domingo.

"Sono strafelice per lei e se lo merita" ha inoltre continuato Belli, facendo intuire di non provare alcun rancore per Sorge, nonostante abbia interrotto i rapporti d'amicizia. "Non serve approfondire qualcosa che non c'è" ha infine chiosato l'ex gieffino riguardo all'influencer classe 1994 non più frequentata dopo il Grande Fratello Vip 6.

L'amore tra Belli e Delia Duran va a gonfie vele

Nell'intervista a The People Gossip, Alex Belli ha raccontato come procede l'amore con la modella venezuelana Delia Duran: "Sono felicissimo, stiamo bene e ci amiamo più di sempre". L'ex volto di Centovetrine però è tornato a parlare di Soleil Sorge così: "E' capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo.

Questa è l'unica cosa che conta veramente". Nelle ultime settimane, Belli e Duran avevano svelato il desiderio di diventare genitori, prima di sposarsi ufficialmente con rito civile. La modella sudamericana inoltre aveva raccontato al settimanale Nuovo di rivolgersi a un medico per agevolare il concepimento: "Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l'altro. Alex ed io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista". Duran però aveva ammesso che non escluderebbe la fecondazione assistita qualora non riuscisse a rendere Belli papà.