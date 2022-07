Soleil Sorge è sempre più felice al fianco di Carlo Domingo, anche se i due continuano a vivere la relazione lontano dai riflettori. Secondo l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, la 27enne italo-americana al suo compleanno avrebbe deciso di non invitare Gianluca Costantino. Il motivo? L'eccessiva gelosia del suo fidanzato Carlo.

Il presunto retroscena

All'interno del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge ha instaurato un rapporto amichevole con Gianluca Costantino. Tra i due è sembrato esserci un certo feeling, tanto che hanno continuato a frequentarsi lontano dai riflettori.

In occasione del compleanno di Soleil, Rosica ha spiegato di essere venuto in possesso di un'indiscrezione: Gianluca non sarebbe stato invitato al party. L'esperto di gossip ha svelato il motivo del mancato invito: "La gelosia di Carlo". Il diretto interessato ha riferito di essere a conoscenza che l'ex gieffino ci sarebbe rimasto molto male proprio per l'amicizia che lo lega a Sorge. A quanto pare Gianluca e Soleil non sarebbero legati solo da un rapporto di amicizia, ma presto saranno protagonisti di un progetto di lavoro insieme.

I dubbi di Rosica

Alessandro Rosica ha sollevato dubbi sull'atteggiamento di Carlo Domingo. Ammesso che l'imprenditore sia realmente fidanzato con Soleil Sorge, perché il giovane nutre questa forte gelosia nei confronti di Gianluca Costantino mentre su Alex Belli è restato in silenzio per tutto il GFVip 6?

Secondo l'esperto di gossip, Soleil si sarebbe comportata male nei confronti del suo amico perché non c'è nulla di malizioso da nascondere: "Non sono nessuno per giudicare, ma non può dare retta alle fantasie infondate del fidanzato".

Infine, Rosica si è domandato perché Carlo Domingo non vuole mai apparire in pubblico con Soleil Sorge: "Da amico speciale a fidanzato segreto.

Come mai si nasconde sempre? Ha forse qualcosa da nascondere?"

GFVip Party: Soleil dovrebbe essere alla conduzione

Secondo le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip 7, Soleil Sorge dovrebbe essere alla conduzione di GFVip Party. La influencer italo-americana sarebbe stata scelta da Alfonso Signorini per prendere il posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Al momento non è chiaro chi affiancherà la influencer. Tuttavia, per Soleil sarà la sua prima esperienza di conduttrice in un programma. Il reality show di Canale 5 sta dando una grandissima visibilità al Sorge. Dopo l'uscita dalla casa più spiata d'Italia, Barbara d'Urso ha voluto Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione come giudice, mentre Ilary Blasi l'ha chiamata all'Isola dei Famosi come "ospite d'eccezione" insieme a Vera Gemma.