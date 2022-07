Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. L'influencer è arrivata quasi al termine del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, ha stretto rapporti e ha avuto discussioni, non si è mai nascosta ma ha sempre detto la sua e poi è stata al centro del triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Insomma, un'esperienza molto intensa per l'italo-americana nella casa più spiata d'Italia. Il suo nome sarebbe accostato anche al GF Vip 7 per ricoprire un nuovo ruolo alla guida del GF Vip Party.

Soleil Sorge sulla cresta dell'onda

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rappresentato per Soleil Sorge una sorta di nuovo trampolino di lancio perché, dopo l'avventura nel loft di Cinecittà, durata circa sei mesi, l'italo-americana non si è più fermata.

Barbara D'Urso l'ha avuta, infatti, nel ruolo di giurata insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style ne 'La Pupa e il Secchione Show'. Anche in questo programma, l'influencer ha fatto parlare di sé, ad esempio, per lo 0 spaccato conferito in finale a Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex di Sorge. Poco dopo, Soleil è ritornata all'Isola dei Famosi, nella sedicesima edizione, in veste di naufraga in Honduras per una puntata.

L'indiscrezione su Soleil Sorge al GF Vip Party

Non sarebbe finito qui il periodo molto pieno dal punto di vista professionale per Soleil Sorge. Il portale MondoTv24, così come la pagina Instagram di GFIsolaNews, hanno sganciato l'indiscrezione secondo cui l'italo-americana sarebbe pronta a questa nuova avventura come conduttrice del GF Vip Party.

Nella scorsa edizione, il format vide al timone l'ex gieffina Giulia Salemi insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il GF Vip Party va in onda sulle piattaforme Internet ed oltre a commentare quanto accade nella casa più spiata d'Italia, vi sono molte interviste e curiosità riguardo al programma targato Mediaset.

Questa esperienza rappresenterebbe per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne la prima esperienza nel ruolo di conduttrice. Ancora, però, si tratterebbe di un rumor senza conferme in tal senso, così come non si sa se l'influencer sarà eventualmente affiancata da un altro personaggio.

Il Grande Fratello Vip 7 comincia a prendere forma

Intanto, anche se mancano circa due mesi, la settima edizione del Grande Fratello Vip 7 inizia a prendere forma. Alfonso Signorini sarà affiancato nuovamente da Sonia Bruganelli in qualità di opinionista. Insieme alla moglie di Paolo Bonolis non ci sarà Adriana Volpe ma Orietta Berti. Il conduttore ha sganciato una bomba: dentro al loft di Cinecittà si rivedrà Pamela Prati. Il direttore della rivista 'Chi' ha inoltre pubblicato la foto della borsetta di un’altra futura concorrente. Si tratterebbe di un oggetto appartenente alla rapper Chadia Rodriguez.