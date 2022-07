Emergono nuovi retroscena sul cast di Amici 2022/2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che riaprirà i battenti a partire da metà settembre.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei nuovi concorrenti di canto e ballo, pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare, per quanto più tempo possibile, il banco all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Ma chi andrà a comporre il nuovo cast del programma Mediaset? Tra i volti non confermati spiccherebbe quello della prof Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli fuori dal cast: retroscena Amici 2022/2023

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast di Amici 2022/2023 rivelano che ci saranno delle sostanziali modifiche al corpo docenti della categoria canto, dato che probabilmente si potrebbe assistere all'uscita di scena di Anna Pettinelli.

Come è stato anticipato sulle pagine di Tv Blog, la prof e speaker radiofonica potrebbe non tornare a vestire i panni di insegnante di canto nella ventiduesima edizione del talent show, nonostante sia stata uno dei volti di spicco delle ultime stagioni del programma.

Chi prenderà il posto di Anna Pettinelli? La giuria della categoria canto, così come quella danza, sarà composta sempre da un totale di tre elementi.

Il ritorno di Arisa nel cast della nuova edizione di Amici

Al posto della prof Pettinelli potrebbe esserci il ritorno in scena di Arisa, già protagonista della ventesima edizione del programma di Maria De Filippi.

Lo scorso anno, però, Arisa aveva scelto di mettere in "stand-by" la sua esperienza con il talent show di Canale 5 per debuttare come concorrente a Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che successivamente l'ha voluta anche in giuria a Il Cantante Mascherato.

Così Arisa potrebbe ritrovarsi a prendere il posto della prof Pettinelli e dal prossimo settembre potrebbe dividere la cattedra insieme a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Confermati Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: retroscena Amici 2022/2023

La prof Cuccarini, dopo le voci delle ultime settimane, tornerà ancora una volta a vestire i panni di insegnante, così come ha svelato lei stessa in una recente intervista.

Stessa sorte anche per Raimondo Todaro: anche lui è confermato nel cast di Amici 2022/2023, proprio come ha svelato la prof Cuccarini che recentemente lo ha intervistato per il suo canale YouTube e gli ha dato appuntamento a settembre per nuovi siparietti da costruire insieme.

Resta da capire, invece, quali saranno le sorti della prof Veronica Peparini: sarà confermata oppure ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda la categoria danza del talent show? La risposta nel corso delle prossime settimane.