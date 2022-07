Terra amara torna con un nuovo ed avvincente episodio nel pomeriggio di martedì 26 luglio 2022. Le anticipazioni rivelano che Saniye, dopo essere stata licenziata da Zuleyha, dovrà affrontare l'ira del marito Gaffur. Il capomastro la costringerà a chiedere perdono in ginocchio a Zuleyha. Demir invece, vorrà eliminare Yilmaz.

Gaffur schiaffeggia Saniye e le ordina di chiedere scusa a Zuleyha

Terra amara, in questa nuova settimana di programmazione, va in onda alle 14:45, orario precedentemente occupato dall'altra soap 'Un altro domani'. In buona sostanza, le due nuove soap Tv di Canale 5 si danno il cambio.

'Un altro domani', infatti, d'ora in avanti, andrà in onda alle 15:45. Fatta questa precisazione, nella puntata di Terra amara del 26 luglio, i telespettatori vedranno come Gaffur non reagirà affatto bene dopo aver saputo del licenziamento di Saniye e Fadik. Il capomastro sarà furioso e arriverà a schiaffeggiare la moglie ordinandole di chiedere perdono a Zuleyha. Saniye non ne vorrà sapere, mentre Fadik cederà alle richieste del fratello chiedendo scusa alla moglie di Demir.

Saniye costretta a chiedere perdono in ginocchio a Zuleyha

Nel corso della nuova puntata di Terra amara, Demir riceverà una telefonata dal carcere, con la quale lo informeranno che Yilmaz, dopo l'incendio, verrà dimesso dall'ospedale, tornando in cella.

Nel frattempo, Zuleyha sarà ancora all'oscuro del fatto che Akkaya sia ancora vivo e sembrerà rassegnata all'idea di dover passare la sua vita accanto a Demir. Intanto la signora Hunkar pretenderà che Saniye chieda perdono alla nuora per riottenere il posto di lavoro. Ancora una volta, la donna si rifiuterà e a questo punto, Gaffur andrà in escandescenza schiaffeggiandola e trascinandola fuori di casa.

Gaffur, vista l'ostinazione di Saniye, le dirà di non considerarla più sua moglie. A questo punto, Gaffur trascinerà Saniye a chiedere perdono in ginocchio a Zuleyha. Altun, per far piacere alla suocera Hunkar, accetterà le scuse e Saniye eviterà così il licenziamento.

Demir vuole uccidere Yilmaz: anticipazioni 'Terra amara'

Demir, intanto, sarà sempre più deciso ad eliminare Yilmaz e pertanto si accorderà con Sait per raggiungere il suo scopo. In carcere arriverà invece Fekel, il quale elargirà denaro a tutti. Yilmaz però lo rifiuterà. Dopo quanto accaduto con Zuleyha e Gaffur, Saniye sarà molto scossa e sarà Gulten a cercare di consolarla. Dando poi uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si scoprirà che Saniye non avrà affatto deposto l'ascia di guerra, tanto che troverà una alleata in Sermin. Le due donne, invidiose di Zuleyha per motivi diversi, metteranno in atto un piano diabolico per toglierla di mezzo. Insomma, i colpi di scena per i telespettatori di Terra amara, saranno all'ordine del giorno.