Arisa potrebbe fare rientro ad Amici: l'edizione 22 del talent di Maria De Filippi potrebbe vedere il grande ritorno della cantante. Ad anticipare la notizia, che se confermata darebbe vita a diversi possibili scenari nell'ambito delle cattedre dei professori di canto e ballo, è stato TvBlog. Secondo il sito web, Rosalba Pippa, questo il nome dell'anagrafe della cantante, sarebbe già pronta a riprendere il suo posto nella commissione della scuola più famosa d'Italia. I siparietti con Rudy Zerbi potrebbero quindi essere davvero dietro l'angolo.

Arisa potrebbe riprendere il suo posto da insegnante

Mancano all'incirca due mesi all'inizio della stagione numero 22 di Amici e l'attenzione sul cast è già alta. I provini per ricercare i nuovi talenti hanno già preso il via e se per conoscere i nomi dei ragazzi che formeranno la nuova classe bisognerà attendere la prima puntata del pomeridiano che, con molta probabilità, anche quest'anno andrà in onda di domenica, diversa è la situazione sul versante professori. Infatti, cominciano già a giungere le prime conferme ed emergono i nomi di coloro che potrebbero dire addio allo show.

In questo contesto, arriva la notizia lanciata d TvBlog secondo cui Arisa tornerà ad Amici. Dopo un anno da professoressa del talent, Arisa ha preferito lasciare Mediaset per fare nuove esperienze lavorative.

E infatti, la cantante genovese ha partecipato, e anche vinto, a Ballando con le stelle con il maestro Vito Coppola, diventato suo partner anche nella vita. Con il maestro di ballo la relazione è da poco finita e per Rosalba potrebbe essere il momento giusto per tornare nel programma dove si è trovata tanto bene.

L'arrivo di Arisa e i nuovi possibili scenari

Il ritorno di Arisa, però, andrebbe a mescolare ancora una volta i tasselli di un puzzle che appare adesso più che mai difficile da ricomporre. Infatti, la presenza di Rudy Zerbi non è in dubbio, così come quella di Lorella Cuccarini che ha confermato in prima persona la sua partecipazione al programma per il terzo anno di fila.

Dunque, si delineano due ipotesi: o Arisa sostituirà Anna Pettinelli o si aggiungerà un nuovo membro nella commissione.

Se così fosse, allora significherebbe che anche sul versante ballo potrebbero esserci dei cambiamenti. Raimondo Todaro, Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono stati confermati, quindi potrebbe arrivare un nuovo professore che si aggiungerebbe ai tre. Tante ipotesi a cui solo le future conferme da parte dei professori o addirittura la prima puntata del talent, potranno dare risposta. Nel frattempo non resta che attendere i prossimi segnali che arriveranno dalla scuola di Maria De Filippi.