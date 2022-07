La telenovela spagnola Una vita continua a regalare delle forti emozioni al pubblico italiano. Le anticipazioni degli episodi che occuperanno Canale 5 dal 10 al 16 luglio 2022 raccontano che David Exposito (Aleix Rengel Meca), quando Valeria Cardenas (Roser Tapias) lo respingerà dicendogli di non volere alcuna relazione con lui, vorrà lasciare il paese. Ignacio Quiroga del Campo (Marco Cáceres), invece, dirà addio alla sua amante, soprattutto quando quest'ultima cercherà di essere più presente nella sua vita intromettendosi anche tra lui e Alodia (Abril Montilla Parra).

Anticipazioni Una vita, al 16 luglio: Ignacio mette fine alla sua tresca clandestina

Nelle puntate in onda da domenica 10 a sabato 16 luglio, Ramon farà sapere a Josè Miguel e a Liberto di essere stato lui a scrivere l'articolo pubblicato sul Noticiero Espanol. Nel frattempo Lolita sarà preoccupata per Ramon, così inizierà a indagare. Intanto Felipe pranzerà con i suoi amici di sempre a casa di Ramon, purtroppo però non si sentirà a suo agio. Alvarez Hermoso inoltre farà i conti con Dori, dopo essersi rifiutato di fare uno dei suoi esercizi. Rosina e Hortensia, dopo aver appreso che Pascual ha vietato al figlio di frequentare Azucena, si renderanno protagoniste di una scenata al ristorante. Intanto quest’ultima chiederà delucidazioni a Guillermo, non appena sarà convinta che stia corteggiando Claudia.

Intanto Ignacio, dopo aver ricevuto una missiva da parte della sua amante, avrà il timore che Alodia possa scoprire il suo tradimento. Sempre a proposito di quest’ultima, rimanderà il trasloco in quanto non sarà soddisfatta del lavoro svolto dall’imbianchino. Successivamente Ignacio, per non far apprendere la sua infedeltà alla propria amata si rivolgerà a Jacinto, raccontandogli però una menzogna: sia il portinaio e Servante non faranno fatica a capire che il parente di Bellita ha una tresca clandestina.

Ignacio, dopo aver fatto sparire una lettera che la sua amante voleva far consegnare ad Alodia, metterà la parola fine alla relazione extraconiugale.

David se ne va via di casa, Valeria riceve la visita di Genoveva

Genoveva proporrà a David di collaborare in segreto con lui, arrivando a minacciarlo. Successivamente quest’ultimo vuoterà il sacco con Valeria, dicendole di essere attratto da lei: La fanciulla ammetterà di ricambiare i sentimenti al falso compagno, ma gli assicurerà che non potrà esserci alcun futuro tra loro, in quanto deve portare rispetto al marito.

David, parecchio amareggiato dal confronto con Valeria, dirà ad Aurelio di non poter svolgere il suo incarico, in quanto vuole andarsene via dal quartiere iberico.

Marcello sarà furioso con Luzdivina per aver parlato a Salmeron di sua nipote Sara: il maggiordomo non accetterà le scuse. Dopo che David se ne andrà via di casa con le valigie pronte, Valeria riceverà la visita inaspettata di Genoveva.