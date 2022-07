Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 8 luglio 2022, sono ricche di colpi di scena

Raffaele, sempre più in difficoltà, non potrà più continuare a mentire alla sua famiglia, anche perché Viola verrà messa al corrente di quello che sta passando il padre. Anche Diego comincerà ad avere dei sospetti. Eugenio, nel frattempo, avrà un colloquio con Tregara, che lo porterà a recarsi a Milano per approfondire le indagini. Intanto Mariella si impiccerà tra Samuel ed Espedito, mentre Bianca imparerà qualcosa sull’amore.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per Nunzio e Chiara. I due innamorati hanno deciso di ricominciare una nuova vita all’estero, ma per farlo dovranno procurarsi dei documenti falsi. Sarà così che, suo malgrado, Franco entrerà in gioco per aiutare il figlio.

Un posto al sole: Raffaele vuota il sacco, Mariella si intromette tra Samuel ed Espedito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, per Raffaele giungerà il momento di dire la verità sulle minacce pericolose che sta vivendo sulla sua stessa pelle. Quando lo sorprenderà a frugare nel portatile del marito, Viola metterà alle strette suo padre. Nunzio e Chiara, invece, non abbandoneranno l'idea di fuggire insieme all’estero, in modo tale da evitare che la ragazza venga portata in carcere a scontare la sua pena.

Per farlo, però, Nunzio dovrà chiedere aiuto a papà Franco, visto che gli occorreranno dei documenti falsi. A prescindere dalle raccomandazioni di Guido, Mariella non vorrà tenersi fuori dalle questioni di Samuel ed Espedito, in quanto vorrà cercare di far andare d’accordo il padre e il fidanzato di Speranza.

Upas: Franco aiuta il figlio a fuggire dall’Italia, Michele contro Riccardo

Anche se non vorrà commettere illegalità Franco, nelle prossime puntate di Un posto al sole, accetterà di tendere una mano al figlio, anche perché vorrà evitare che possa mettersi ulteriormente nei guai. Raffaele, invece, proverà a convincere la figlia Viola a non rivelare a Eugenio ciò che ha scoperto.

Dopo il colloquio tra Tregara ed Eugenio Nicotera, il magistrato si recherà a Milano per effettuare delle indagini.

Nelle prossime puntate di Upas, Michele continuerà a non gradire Riccardo come fidanzato della figlia. Diego, nel frattempo, capirà che sotto all’atteggiamento strano di Raffaele c’è dell’altro e che non ha a che fare con la signora Elvira. Viola, invece, sarà costretta a mentire al marito per coprire Raffaele che, sconfortato, inizierà a capire di non poter continuare a nascondere la verità alla sua famiglia.

Marina fa i bagagli, problemi di cuore per Bianca: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre Marina Giordano sarà in partenza per Procida, Lara fingerà che la sua gravidanza proceda a gonfie vele.

Largo all’amore giovanile con Bianca che vorrà catturare l’attenzione di Antonello. Grazie a un’iniziativa ambientalista, la ragazzina coglierà l’opportunità di stargli più vicino, ma le cose non fileranno lisce come sperato. Sarà così che la figlia di Franco e Angela capirà che l’amore è fatto di alti e bassi. Resosi conto di non poter più portare avanti le sue menzogne con la famiglia, Raffaele si deciderà a parlare con il magistrato Nicotera delle minacce e ricatti subiti dai camorristi. Sarà così che il portiere di Palazzo Palladini proverà una forte angoscia. Lara, invece, comincerà a non vedere di buon occhio Silvana e per questo motivo deciderà di ordire un piano contro la governante.