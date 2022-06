Partenze imminenti, menzogne, corteggiamenti giovanili e rivelazioni angosciose, tutto questo e molto altro ancora caratterizzeranno le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse tra il 4 e l'8 luglio 2022. Per Raffaele si farà sempre più difficile sottostare ai ricatti di Valsano. Sarà così che il portiere Giordano vuoterà il sacco, dapprima con la figlia Viola e poi si recherà al cospetto del genero Eugenio. Quest'ultimo dovrà recarsi a Milano dopo un colloquio con Tregara. Nel frattempo Lara coprirà i problemi della sua gravidanza e ordirà un losco piano ai danni della sua povera governante.

Marina, invece, deciderà di recarsi a Procida. Per la fuga di Nunzio e Chiara sarà necessario possedere dei documenti falsi, e sarà così che entrerà in gioco Franco. Problemi d'amore per Bianca, che cercherà di conquistare Antonello.

Anticipazioni Un posto al sole settimana 4-8 luglio 2022: Raffaele colto in flagrante da Viola

Raffaele si darà da fare per sopravvivere alle pressanti minacce dei camorristi. Proprio per tale motivo, il portiere di Palazzo Palladini inviterà a pranzo la figlia e suo genero in modo da riuscire a mettere le mani sulle informazioni presenti nel computer del magistrato Nicotera. Mentre sarà intento a smanettare con il portatile di Eugenio, Raffaele verrà colto in flagrante da Viola!

Sarà così che Giordano senior non potrà più nascondere la verità e vuoterà il sacco.

Tempo di confessioni anche per Nunzio che rivelerà a suo padre il piano di fuga all'estero con l'amata Chiara. Franco correrà in aiuto di suo figlio fornendogli dei documenti falsi? Intanto Mariella continuerà a portare avanti il piano per far incontrare Samuel ed Espedito, con la speranza che i due uomini vadano d'accordo, ma Guido vorrà che la moglie non si intrometta nella vicenda.

Trame settimanali di Un posto al sole all'8 luglio, Franco aiuta il figlio e Chiara nella fuga

Onde evitare che il figlio si possa mettere in pasticci più grandi, a malincuore, Franco deciderà di aiutarlo. Intanto Boschi cercherà di persuaderlo dalla fuga con Chiara, ma riuscirà a far capitolare i due ragazzi? Eugenio dovrà assentarsi temporaneamente per recarsi nel capoluogo lombardo.

In seguito ad un incontro con Tregara, il magistrato Nicotera sembrerà avere un'ulteriore pista in mano. Nel frattempo Raffaele chiederà a sua figlia di tenere per sé quanto appreso sulle minacce della malavita. Ben presto, però, anche qualcun altro inizierà a sospettare dello strano atteggiamento del portiere di Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Upas, riportano infatti che Diego inizierà a capire che il comportamento del padre non ha nulla a che fare con Elvira ma che ci sta dell'altro. Seppur difficile, Viola coprirà Raffaele con suo marito, mentendogli senza sosta.

Anticipazioni UPAS all'8 luglio: Raffele sprofonda nello sconforto

Mentre tra Riccardo e Michele i rapporti continueranno ad essere tesi, un'iniziativa ambientalista ispirerà la giovane Bianca ad avvicinarsi ad Antonello, ma la ragazzina si renderà conto che l'amore è una montagna russa, fatta di alti e bassi.

Intanto per Raffaele la situazione si farà via via insostenibile, al punto che l'uomo sprofonderà nello sconforto totale. Deciderà di vuotare il sacco con la famiglia? Mentre Lara continuerà a far finta che la sua gravidanza vada bene, Marina farà le valigie per recarsi a Procida.

Nelle puntate di Un posto al sole della settimana dal 4 all'8 luglio, un angosciato Raffaele deciderà di parlare con il magistrato Eugenio Nicotera, per metterlo al corrente delle pressioni subite dai malavitosi e da Valsano. Lara non sopporterà la governante Silvana per tale motivo metterà in atto un crudele piano contro la donna.