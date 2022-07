Parte su Canale 5 la nuova soap opera Terra amara: l'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 circa.

Durante le puntate che andranno in onda dal 4 all'8 luglio, i telespettatori conosceranno i personaggi principali della serie e potranno appassionarsi alla storia d'amore di Zuleyha e Yilmaz, che saranno costretti dalle circostanze a fuggire e a mentire sulla loro identità.

Nigar vuole approfittare di Zuleyha

Le anticipazioni degli episodi di Terra amara che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 luglio prendono il via dalla presentazione di Zuleyha, una sarta di Istanbul e Yilmaz, meccanico a servizio del suo padrino Ayhan.

I due giovani sono innamorati e Yilmaz vorrebbe chiedere alla fidanzata di sposarlo, ma il fratellastro di quest'ultima la vende a un uomo a cui deve molti soldi, un certo Nigar.

Yilmaz invia la sorellastra a casa di Nigar con l'inganno e l'uomo tenta di approfittare di lei, ma arriva Yilmaz, informato dei fatti dalla moglie di Nigar: durante una lotta il giovane lo uccide.

A questo punto Ayhan convince il suo figlioccio a fuggire da solo, ma Zuleyha lo segue fino alla stazione e i due innamorati scappano insieme ad Adana. Durante il viaggio, i due subiscono un furto e così - giunti in paese - sono costretti a vendere le loro fedi per prendere una camera in cui potersi riposare. Nello stesso treno ha viaggiato anche Demir, che arriva nella sua tenuta a bordo di un piccolo aereo, provocando ansia nella madre Hunkar.

I due giovani fingono di essere fratello e sorella

Yilmaz prova a chiedere in giro per trovare un lavoro e la gente del posto lo indirizza alla tenuta Yaman che è in cerca di braccianti. Giunti alla tenuta, i due scoprono che sono in atto i preparativi per un matrimonio collettivo a cui Hunkar obbliga tutti coloro che fanno coppia tra i due braccianti.

Yilmaz e Zuleyha, che decidono di fingersi fratelli e non fidanzati, iniziano a lavorare nella tenuta, ottenendo lavori di responsabilità grazie alle loro capacità, ma ciò provoca l'invidia degli altri braccianti.

Dopo il matrimonio collettivo, Hunkar si rende conto che la madre non è in camera e tutti sono costretti a mettersi alla ricerca della donna.

L'anziana donna per una serie di eventi cade nel fiume e a salvarla è proprio Yilmaz che accorre sentendo un trambusto.

I favori che vengono concessi alla coppia però vengono visti di cattivo occhio da tutti, tanto che - stanca delle vessazioni - Zuleyha vorrebbe andare via. A questo punto Gulten, una donna della tenuta, temendo la partenza di Yilmaz gli confessa di essere innamorata di lui.

Humkar scopre che i due giovani sono innamorati e non sono fratelli, inoltre teme che Yilmaz faccia parte del gruppo di uomini che ha ucciso suo marito. Così la donna chiede a Guffur di indagare, ma la moglie di quest'ultimo capisce che sta accadendo qualcosa ed è costretto a confessare che sta effettuando delle indagini.

Nel frattempo scoppia un'epidemia di tifo, che viene bloccata anche grazie all'intervento di Demir. Anche Zuleyha per il forte stress ha un malore, così Demir decide di fermarsi ad una locanda con lei per farla riposare dopo aver portato tutti i malati in ospedale.