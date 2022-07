Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda a fine luglio su Canale 5, rivelano che Liam vuoterà il sacco e confesserà a Hope la verità sul l'incidente che ha causato la morte di Vinny. Hope sconvolta da ciò che le avrà rivelato il marito, lo inviterà a costituirsi alla polizia ma Bill, almeno per il momento, riuscirà a farlo desistere.

Liam vuota il sacco con Hope: è lui il colpevole della morte di Vinny

In Beautiful, la vicenda legata alla morte di Vinny, avrà dei nuovi risvolti. Il segreto custodito da Liam e Bill verrà allo scoperto.

Sarà Liam infatti, a confessare a Hope la verità sulla notte dell'incidente. Come hanno già notato anche i telespettatori di Canale 5, Liam, nonostante sia tornato a casa con Hope, non riuscirà a liberarsi del senso di colpa per la morte di Vinny. Hope si accorgerà che qualcosa turba la serenità del marito e pertanto lo metterà alle strette. A questo punto, Liam vuoterà il sacco e si libererà del peso che lo attanaglia dalla notte dell'incidente.

Hope sconvolta, scopre che è stato Bill a insabbiare la verità

Hope quindi scoprirà una volta per tutte il motivo per il quale Liam era infelice. Di certo non immaginava di trovarsi di fronte a una verità così sconvolgente. Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda sino al 31 luglio, Liam racconterà per filo e per segno come si sono svolti i fatti la sera dell'incidente.

Hope verrà quindi a sapere che sarà stato Bill a scegliere di insabbiare tutto e a decidere di lasciare Vinny privo di vita sul ciglio della strada senza chiamare i soccorsi. Tutto per cercare di salvare Liam dalla prigione.

Bill scopre che Liam vuole costituirsi per l'omicidio di Vinny, ma glielo impedisce

In particolare, nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Bill sarà molto nervoso, soprattutto quando riceverà la visita di Thomas alla Spencer Publications.

Thomas comincerà a parlare della morte di Vinny e questo farà infuriare il magnate.

Il comportamento di Bill lascerà di stucco non solo Thomas, ma anche Wyatt, il quale vorrà capire cosa ci sia dietro al nervosismo del padre. Bill non ascolterà il figlio e telefonerà invece a Liam per sapere come stanno andando le cose. Capirà subito che qualcosa non va e che Liam avrà vuotato il sacco con Hope.

Pertanto raggiungerà lo chalet, dove scoprirà che Hope avrà convinto Liam ad andare a costituirsi alla polizia. A questo punto, Bill andrà fuori di testa e chiederà ai due giovani di pensare bene a quello a cui andranno incontro. Se Liam raccontasse la verità alla polizia, la loro famiglia sarebbe distrutta. Quindi, Bill riuscirà a farsi promettere da Liam e Hope che non andranno alla polizia prima di 24 ore. Dunque il magnate, almeno per il momento riuscirà a impedire al figlio di costituirsi. Ma fino a quando? Per scoprirlo, non resta che seguire gli appuntamenti di Beautiful di fine luglio, ricordando che la soap Tv americana, va in onda su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.