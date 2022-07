In Beautiful la tresca tra Quinn e Carter verrà allo scoperto e sarà Brooke a smascherarli di fronte a tutta la famiglia riunita. Un brutto colpo soprattutto per Eric, il quale sembrava pronto fino a quel momento, a dare una seconda chance alla moglie. Tutto avverrà nel corso delle prossime puntate della soap che andranno in onda su Canale 5.

Quinn e Carter rischiano di essere scoperti da Zoe

In Beautiful le vicende in onda prossimamente su Canale 5 continueranno a ruotare intorno alla relazione clandestina tra Quinn e Carter. I due dopo aver trascorso una prima notte di passione insieme, sembreranno pentiti di ciò che avranno fatto e si riprometteranno che non accadrà più, ma le cose non andranno affatto così.

Nelle prossime puntate infatti, i due finiranno di nuovo a letto insieme e questa volta rischieranno di essere colti sul fatto da Zoe. La modella infatti, giungerà nell'appartamento di Carter proprio mentre l'avvocato e Quinn saranno in camera da letto. La modella, si renderà conto che l'ex fidanzato sia in compagnia di un'altra donna, ma non scoprirà che si tratta di Quinn. La moglie di Eric infatti, farà appena in tempo a nascondersi sotto il letto.

Paris scopre la verità sulla relazione tra Quinn e Carter

Dunque, nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn e Carter riusciranno per un soffio a farla franca. Zoe sarà ben lontana anche solo dal sospettare che la donna con cui si starà vedendo Carter sia Quinn.

Anzi, alla fine, crederà erroneamente che si tratti di Shauna. La madre di Flo infatti, l'unica al momento a conoscenza della tresca tra Quinn e Carter, farà credere a Zoe di essere lei la donna del mistero. Lo farà per sviare i sospetti dall'amica Quinn. Il segreto dei due amanti sarà però destinato ad uscire allo scoperto.

La prima a scoprire la verità sarà Paris: la giovane però non dirà nulla, nemmeno a sua sorella e lo farà per non darle un'altra delusione. Quinn invece, dopo aver intimato a Paris di non dire nulla, sarà decisa a rimettere insieme i cocci del suo matrimonio con Eric e deciderà di rinnovare i voti nuziali con lui.

Brooke smaschera Quinn e Carter: Eric pietrificato

I colpi di scena saranno dietro l'angolo. Proprio durante la cerimonia a Villa Forrester, tutti quanti verranno a sapere della relazione clandestina tra Quinn e Carter. Non sarà Paris a spifferare tutto, bensì Brooke. Logan si prenderà una bella rivincita su Quinn. Ma come scoprirà tutto? Brooke metterà alle strette Paris dopo aver ascoltato una conversazione proprio tra la ragazza e Quinn. Brooke non capirà subito che cosa stia nascondendo Quinn e pertanto chiederà spiegazioni a Paris, la quale le dirà tutta la verità su Quinn e Carter. Ed ecco che Brooke non perderà tempo e, nel bel mezzo dello scambio dei voti nuziali, interromperà la cerimonia svelando il grande segreto di Quinn e Carter.

I due amanti verranno quindi smascherati davanti a tutta la famiglia. Ovviamente Eric rimarrà senza parole. Sarà la fine del suo matrimonio? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Beautiful, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.