Continua l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione di Upas che va dal 18 al 22 luglio svelano nuovi colpi di scena. Ornella apprenderà un dettaglio relativo alla situazione di suo marito, che sembrerà non gradire affatto. La donna, difatti, verrà a sapere che Raffaele ha parlato con Elvira della questione delle minacce. A questo punto la dottoressa Bruni inizierà a dubitare del rapporto venutosi a creare fra i due. Eugenio, al contempo, sembrerà deciso a catturare Valsano, in modo da porre fine al clan Argento.

Upas, puntate dal 18 al 22 luglio: Ornella adirata con il consorte

Nel corso delle puntate di Upas in onda dal 18 al 22 luglio sarà dato spazio alle problematiche della coppia formata da Ornella e Raffaele. Quest'ultimo di certo non sta attraversando un periodo piacevole, tuttavia potrebbe succedere qualcosa che non farà altro che esacerbare la situazione. La dottoressa Bruni, infatti, verrà a sapere che suo marito si è aperto con Elvira, parlandogli dei ricatti subiti da Valsano. Di certo, Giordano ha agito in questo modo solo per tutelare la famiglia, anche se la moglie potrebbe non capirlo.

Upas, trame al 22/7: Bruni si allontana dal marito

Stando alle anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda sino al 22 luglio, Ornella, dopo aver appreso le novità rigaurdanti il marito, si mostrerà piuttosto infastidita.

La donna non apprezzerà certo il fatto che Raffaele abbia parlato del ricatto con un'altra donna prima che con lei. Pertanto prenderà le distanze da Raffaele, dubitando del rapporto venutosi a creare fra Raff ed Elvira. La madre di Viola, infatti, crederà che fra suo marito e la madre di Samuel possa esserci stato qualcosa che va oltre l'amicizia.

Upas, spoiler 18-22 luglio: Nicotera vuole catturare Valsano

Le anticipazioni relative alle puntate di Upas in onda dal 18 all 22 luglio svelano ulteriori novità per quanto riguarda la storyline di Valsano. Nicotera, dopo l'aggressione di Tregara, capirà che questo è il momento giusto per arrestare Lello. Pertanto Eugenio deciderà di mettere in atto un 'operazione di polizia molto complessa, in modo da sventare definitivamente il clan Argeneto.

Tuttavia sul fronte della vita personale le cose non sembreranno andare affatto bene. Anche il rapporto fra Viola ed Eugenio apparirà in bilico, soprattutto a causa delle reticenze del magistrato. Quest'ultimo, difatti, accuserà la consorte di non avergli rivelato da subito la verità riguardo la vicenda delle minacce fatte a Raffaele da parte di Valsano.