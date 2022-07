Un salvataggio emozionante sarà al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a fine luglio negli Usa. Gli spoiler americani della soap opera segnalano che Bill Spencer e Li Finnegan riusciranno a salvare Finn dalle grinfie di Sheila Carter.

Beautiful: Liam e suo padre capiscono che Finn è ancora vivo

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente in onda negli Usa si soffermano sulle conseguenze della rivelazione di Li. Scendendo nei dettagli, Liam e suo padre rimarranno spiazzati quando la donna li informerà che Finn è in realtà vivo. Per tanto, crederanno che la loro ospite abbia subito un trauma dopo il suo ritrovamento.

Tuttavia, i due uomini rimarranno sconvolti quando la dottoressa gli dirà che suo figlio è insieme a Sheila.

In una stanza in una località indefinita, Finn domanderà a sua madre biologica come può pretendere che le voglia bene visto che gli ha portato via sua moglie e suo figlio, tanto da implorarla di sistemare le cose. Infine, il bel dottorino accuserà Sheila di stargli provocando solo dolore, visto che ha persino ucciso la sua madre adottiva.

Sheila è pentita per il male fatto

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, Sheila dimostrerà di essere pentita quando Finn le ricorderà di tutto il male che ha fatto. La criminale, infatti, proverà a giustificarsi, affermando di essere tornata a Los Angeles per incontrarlo, se la presenza di Steffy non avesse cambiato i suoi piani.

Parole, che faranno perdere il lume della ragione al bel dottore , che la accuserà di stare dando la colpa a terze persone per ciò che ha fatto.

A casa di Bill, Li rivelerà di aver prelevato il primogenito dall'ospedale e nascosto all'interno di un'abitazione fin quando non è stata rintracciata da Sheila. La moglie di Jack, a questo punto, affermerà di aver provato a liberarsi della criminale, che a sua volta aveva provato ad ucciderla durante un inseguimento per le strade di Los Angeles.

Liam, a questo punto, non potrà fare altro che ricordare della mancanza di una lapide o un servizio funebre, tanto da capire che il marito di Steffy è ancora vivo e deve essere salvato. Per questo motivo, Bill chiederà a Li di condurlo da suo figlio mentre Spencer jr aspetterà i rinforzi dopo aver chiamato Baker.

Bill e Li trovano il marito di Steffy, Carter nel panico

Nel frattempo, Finn implorerà sua madre biologica di lasciarlo andare se lo ama davvero. Inoltre, il dottore giurerà a Sheila che non le farà più vedere Steffy e Hayes, iniziando ad alzarsi dal letto. La criminale, a questo punto, proverà a fermare suo figlio, dicendogli di essere dispiaciuta per tutto. Scuse, che tuttavia non saranno accolte da Finn, tanto che Carter ormai rassegnata lo lascerà andare via.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: Bill aprirà la porta, trovandosi il marito di Steffy in carne e ossa. Alla fine, il magnate si farà da parte per far entrare Li, che correrà subito da suo figlio mentre fisserà con disprezzo Sheila, che inizierà ad iperventilare.