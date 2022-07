Nelle prossime puntate di Un posto al sole alcune storyline andranno incontro a dei risvolti inaspettati e molti nodi verranno al pettine. Prima della pausa estiva, dunque, i telespettatori assisteranno ad alcuni colpi di scena. Uno di questi interesserà il triangolo amoroso che ha tenuto banco negli ultimi mesi, ossia quello formato da Marina, Roberto e Lara. Nel dettaglio, la svolta avverrà nelle puntate in onda dal 1° al 5 agosto 2022. Stando alle anticipazioni, la dark lady di Posillipo e la rivale stringeranno un accordo alle spalle di Ferri.

Anticipazioni Un posto al sole 1-5 agosto: Ornella ha una crisi personale

Una settimana ricca di avvenimenti attende i personaggi di Un posto al sole, la storica soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle 20:40 su Rai 3. Nelle puntate dall'1 al 5 agosto 2022 Raffaele organizzerà una cena speciale per Ornella. L'uomo, così facendo, spera di appianare le tensioni e tornare ad essere una coppia felice. Tuttavia, la donna non sembrerà così ben disposta a dimenticare l'avvicinamento del marito ad Elvira. Nel frattempo, Micaela proporrà a Niko di ritornare da Jimmy, mentre Serena inizierà a nutrire dei sospetti sulla giovane. Poggi, dal canto suo, deciderà di raggiungere gli altri a Maratea. Intanto, Roberto e Marina cercheranno di vivere serenamente la loro vita di coppia, mentre Lara trama alle loro spalle.

Qualcosa di inaspettato, però, finirà per ostacolare i progetti della donna. Nel frattempo, Raffaele continuerà a cercare di riavvicinarsi alla moglie, ignorando che per la dottoressa i problemi di coppia saranno sfociati in una crisi personale.

Spoiler Un posto al sole: Marina e Lara si accordano alle spalle di Ferri

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 agosto 2022 rivelano che Roberto e Marina incontreranno una loro vecchia conoscenza.

Intanto, Lara scoprirà di trovarsi in cattive acque e avrà bisogno di denaro. La donna prenderà una decisione inaspettata, chiedendo un aiuto economico alla rivale Giordano. Quest'ultima rifletterà prima di accettare la proposta della nemica che, in cambio, dovrà lasciare la città. Mentre Ferri sarà all'oscuro dell'accordo stipulato tra Marina e Lara, quest'ultima si preparerà ad uscire definitivamente dalle loro vite.

Nel frattempo, Rossella riceverà una lettera da Corrado, in seguito alla quale rifletterà sull'importanza di vivere intensamente la propria vita. Intanto, a causa della fuga di Chiara, Nunzio cadrà nello sconforto. Nonostante si trovi in difficoltà, però, il giovane Cammarota sarà disposto a tutto pur di ritrovare la ragazza. Nel frattempo Speranza, con l'aiuto di Guido e Mariella e appoggiata da suo fratello Castrese, deciderà di vederci più chiaro sullo stato di salute delle bufale del caseificio. Per scoprire cosa starà realmente accadendo, la giovane inizierà a fare delle indagini alle spalle del padre.