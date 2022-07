Clamorosi colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse nel 2023 in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dagli Usa rivelano che Bill e Liam Spencer rimarranno senza parole quando un'agitata Li Finnegan li informerà che suo figlio Finn è in realtà sopravvissuto alla sparatoria.

Beautiful: Bill trova Li in evidente prostrazione

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente trasmesse in America annunciano che Sheila avrà le ore contate. Tutto inizierà quando Bill troverà Li in evidente prostrazione all'uscita di un ristorante sul molo.

La donna, infatti, sopravvivrà al drammatico inseguimento, in cui era rimasta vittima a causa della Carter. Pertanto, il magnate deciderà di portarla a casa sua. In questo frangente, lo Spencer cercherà di far aprire la madre biologica di Finn, facendo leva sui suoi punti deboli.

In un'altra parte di Los Angeles, Finn si risveglierà intontito dopo essere stato drogato dalla madre. Il dottore chiederà a gran voce a Sheila di farlo andare a casa, in quanto ha bisogno di rivedere sua moglie Steffy, che crede sia morto da ormai tanti mesi.

Liam scopre che il padre ha creato una connessione con la sua ospite

Nelle puntate Usa Beautiful, Liam raggiungerà la casa di suo padre, dove scoprirà che una donna ha preso possesso della sua stanza, rimanendone incredulo.

Bill, a questo punto, informerà suo figlio di aver deciso di aiutare la sua ospite dopo averla trovata in pessime condizioni. Parole, che non saranno credute da Liam, il quale crederà che la nuova arrivata sia affetta da turbe psicologiche o tossicodipendenza.

Il magnate, a questo punto, avvertirà il figlio di abbassare la voce, in quanto ha intenzione di scoprire cosa nasconde Li.

In questo frangente, lo Spencer jr capirà che suo padre ha creato una sorta di connessione con questa donna, che nel frattempo li ascolterà di soppiatto. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la dottoressa deciderà di entrare nella stanza, tanto da essere riconosciuta da Liam, che sussulterà dalla sorpresa.

La dottoressa confessa a padre e figlio Spencer che suo figlio Finn non è morto

Liam informerà suo padre che la donna che ha salvato è in realtà Li, la suocera di Steffy, che non ha mai conosciuto. Il ragazzo, a questo punto, chiederà alla loro ospite se è stata aggredita o per caso ha avuto un incidente. Ma ecco, che la dottoressa dimostrerà di avere alcuni vuoti di memoria per poi ripetere il nome di Sheila. Non contenta, la donna pronuncerà il nome di suo figlio Finn, assicurando Liam e Bill che non è morto nella sparatoria nei pressi del vicolo vicino ad Il Giardino. Una rivelazione che lascerà sbalorditi e diffidenti padre e figlio Spencer.