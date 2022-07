Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Beautiful, in programma attualmente negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Sheila Carter non sembrerà voler arrendersi nonostante la richiesta di Mike Guthrie. Finn, invece, cercherà un modo per scappare, apparendo sempre più disperato.

Beautiful: Mike suggerisce a Sheila di costituirsi alla polizia

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane i telespettatori avranno modo di vedere nella terza settimana di luglio sulla Cbs annunciano inediti colpi di scena. In dettaglio, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Mike, uno dei due sequestratori di Finn.

L'uomo, infatti, dimostrerà di avere una coscienza, tanto da suggerire a Sheila di costituirsi alla polizia dopo essere evasa dalla prigione. Non contento, Mike farà notare alla criminale che è arrivato il momento di rivelare a tutti che Finn è in realtà sopravvissuto alla sparatoria nel vicolo vicino a Il Giardino.

Una richiesta, che ovviamente non sarà presa bene da Carter, che andrà letteralmente su di giri. La madre biologica di Finn, infatti, ordinerà Mike di piegarsi al suo volere dopo avergli domandato se per caso ha intenzione di denunciarla. Un'accusa, che sarà fortemente negata da Guthrie, ma che non sarà creduta da Sheila. Anzi la criminale minaccerà Mike di tenere la bocca cucita se vuole vivere ancora a lungo.

Finn implora il complice di sua madre di aiutarlo a fuggire

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, in programma nel 2023 in Italia, ci sarà spazio per Finn, in realtà sopravvissuto alla sparatoria che l'ha coinvolto insieme a Steffy, ancora all'oscuro della verità. In particolare, il bel dottore si sentirà come all'interno di un incubo mentre cercherà un modo per scappare dalla diabolica madre.

L'uomo diventerà così disperato da implorare Mike di aiutarlo a fuggire. Finn, infatti, chiederà al complice di sua madre di tradirla in modo da poter rivedere sua moglie Steffy e suo figlio Hayes. Ma Guthrie accetterà di aiutare il ragazzo?

Ridge interroga Guthrie

Brooke e Ridge faranno visita al tenente Baker con un'importante rivelazione.

In questo frangente, la coppia informerà l'uomo di legge di sapere che Mike era stato un complice di Sheila, tanto da supporre che sia colui che l'ha aiutata ad evadere dal carcere.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: lo stilista interrogherà Guthrie sul suo rapporto con la criminale in una stanza del commissariato. Forrester senior accuserà l'uomo di aver aiutato Carter a fuggire, informandolo che passerà grossi guai con la legge se non confessa la verità. Per questo motivo, l'uomo chiederà di sapere il nascondiglio della madre di Finn. Ma Mike deciderà di tradire Sheila?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.