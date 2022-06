Sheila sarà arrestata nelle nuove puntate americane di Beautiful. Ebbene sì, le anticipazioni della soap opera vedono la perfida Carter in manette dopo che Steffy riacquisterà la memoria, reduce dalla sparatoria nel vicolo de Il Giardino. A incastrare Sheila saranno la giovane Forrester, Ridge e Tayor, che architetteranno un piano per metterla alle strette.

Anche dietro le sbarre, Carter mediterà vendetta e non riuscirà a capacitarsi del fatto di aver ucciso il povero Finn, suo figlio. Il suo intento era quello di far fiori Steffy, che le ha impedito di entrare a far parte della famiglia Forrester.

A monte anche il piano di far separare Ridge e Brooke, dopo che Thomas svelerà al padre che il bacio tra la bella Logan e Deacon è stato la diretta conseguenza di una serata alcolica, dato che è stata proprio Sheila a scambiare le etichette delle bevande per far ricadere la sua rivale nella dipendenza.

Anticipazioni Beautiful: Sheila in manette

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke sarà sconcertata per la morte di Vinny. Questa però non sarà l'unica uscita di scena, visto che anche Finn farà una brutta fine. A dare inizio all'incubo sarà Sheila, tornata a Los Angeles per dire a Finnegan di essere sua madre. Steffy non la prenderà affatto bene e impedirà che madre e figlio si frequentino.

La situazione precipiterà quando Sheila, nel vicolo del locale Il Giardino, sparerà a Steffy e a Finn. I due verranno subito soccorsi ma per il giovane medico sembrerà che non ci sia più nulla da fare.

La giovane Forrester invece finirà in coma e perderà la memoria, facendo preoccupare tutti i suoi cari. Per fortuna Steffy recupererà i ricordi e ricostruirà quanto successo, accusando Sheila di aver causato la morte di Finn, suo figlio.

Grazie a un piano perfetto architettato da Ridge, Brooke e Steffy, Sheila verrà invitata con l'inganno alla casa sulla spiaggia e qui sarà costretta ad ammettere tutte le sue colpe, venendo arrestata.

Sheila fa una promessa minacciosa

L’anteprima delle prossime puntate americane di Beautiful mostra Sheila in manette alla casa sulla spiaggia, mentre un furioso Ridge le griderà in faccia tutta la sua rabbia per aver tentato di uccidere Steffy.

Carter proverà a liberarsi, ma gli agenti del commissario Baker saranno pronti a fermarla, scortandola in carcere con l'accusa di omicidio. Sheila non perderà tempo per minacciare Ridge e Taylor, promettendo loro che si vendicherà e che la rivedranno molto presto: sarà davvero così?

Steffy lascia Los Angeles nelle prossime puntate di Beautiful

Anche se Sheila sarà in prigione, Steffy non starà affatto tranquilla, ben sapendo di cosa sia capace. Nel frattempo, arriverà il momento di fare i conti con il dolore per la morte di Finn.

E così, nelle nuove puntate di Beautiful Steffy se ne andrà in Europa con Kelly, sperando di trovare un po' di pace. La giovane Forrester saluterà Liam in lacrime e verrà rassicurata da Taylor: nessuno farà più del male alla sua famiglia, ma siamo certi che la spinosa faccenda non finisca qui.