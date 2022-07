Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful, in programma dal 18 al 22 luglio negli Usa. Gli spoiler della soap opera raccontano che Steffy Forrester prenderà una scelta che coglierà di sorpresa Ridge e Taylor Hayes. Bill Spencer, invece, rimarrà da solo dopo essere stato lasciato da Katie Logan (Heather Tom) e il piccolo Will.

Beautiful: Steffy ricoverata in una clinica psichiatrica

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 luglio in prima visione sull'emittente Cbs annunciano inedite novità.

In dettaglio, si tornerà a parlare di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), trasferitasi da qualche tempo a Parigi insieme ai figli.

Questa settimana, Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor riceveranno una notizia sconvolgente quando scopriranno che la loro figlia si è ricoverata in una clinica psichiatrica. La ragazza dimostrerà di non essere ancora riuscita a superare il dolore della morte del marito Finn, tanto da chiedere aiuto a degli specialisti.

Taylor apre il suo cuore a Deacon

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful (poi trasmesse nel 2023 in prima visione su Canale 5) tutta l'attenzione sarà catalizzata da Deacon Sharpe, il padre di Hope ed ex complice di Sheila. L'ex detenuto si recherà nell'ufficio di Taylor per poter avere un colloquio con lei.

In questo frangente, l'uomo ammetterà di essere rimasto piacevolmente colpito dalla loro conversazione avuta ad Il Giardino visto che è rimasto solo dopo l'arresto di Sheila. Inoltre, Deacon le confiderà di non poter vedere sua figlia ed i nipoti visto che era stato allontanato dalla tenuta di Brooke.

Anche Taylor deciderà di aprire il suo cuore a Deacon, rivelandogli che si era avvicinata moltissimo a Ridge.

Inoltre, la dottoressa Hayes rammenterà di esserci rimasta male quando lo stilista ha deciso di dare una seconda chance a Brooke. Alla fine, la madre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ammetterà di essere sicura che Forrester senior abbia sbagliato a tornare con Logan, in quanto gli farà nuovamente del male.

Bill rimasto solo dopo la partenza di Katie e Will

Inoltre, si tornerà a parlare di Bill Spencer. In dettaglio, Wyatt e Liam (Scott Clifton) faranno presente a loro padre di essere molto in ansia per lui. I due fratelli, infatti, gli faranno notare che è rimasto solo dopo la partenza di Katie e suo figlio Will e di non aver più un amico dopo che ha rinnegato Justin. Ma lo Spencer senior dimostrerà di essere una roccia, tanto da convincere i figli a smetterla di preoccuparsi per lui.