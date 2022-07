Il silenzio di Belen Rodriguez dai social non è passato inosservato ai fan più attenti. Dopo i pettegolezzi di Gossip sul suo conto, la 37enne sudamericana è intervenuta per fare chiarezza. Nello specifico, Belen ha spiegato di essersi assentata qualche giorno da Instagram a causa del Covid. A tal proposito la diretta interessata ha smentito le fake news che l'hanno vista protagonista.

Il precedente

Dal 30 giugno, la 37enne sudamericana non postava nulla sui social fino allo scorso week end. In seguito al silenzio di Belen Rodriguez, i rumor hanno ipotizzato una presunta crisi con Stefano De Martino e malumori causati da l'ipotetico ingresso di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7.

In merito all'attuale compagno, si era mormorato di mugugni causati dai continui viaggi di De Martino per lavoro e motivi personali. Secondo gli addetti ai lavori, la showgirl non avrebbe gradito le poche attenzioni ricevute.

Lo sfogo della showgirl

Dopo aver letto numerosi pettegolezzi di gossip sul suo conto, Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio. Dopo aver pubblicato alcuni scatti su IG, tra le stories, la diretta interessata ha spiegato perché è stata in silenzio: "Ho fatto un bel Covid". La 37enne ha rassicurato i fan di essere sana e salva, ma al tempo stesso non ha nascosto di aver trascorso dei giorni pessimi. Successivamente Belen ha lanciato una stoccata a tutti coloro che hanno insinuato che fosse in crisi con Stefano De Martino: "Sono sparita per qualche giorno.

Niente di tutte quelle cavolate scritte, come al solito".

Infine, la più grande di casa Rodriguez ha rivelato che appena possibile racconterà ai suoi follower com'è stato pesante avere a che fare un cliente indesiderato come il Covid. Dopo essere tornata negativa, la 37enne ha potuto prendere parte alla prima registrazione di Tu si que Vales.

Stefano De Martino mette a tacere i pettegolezzi

Prima del chiarimento di Belen Rodriguez, era intervenuto sui social Stefano De Martino. Il 32enne di Torre Annunziata, domenica 10 luglio tra le stories, su Instagram, aveva postato uno scatto della sua dolce metà in riva al mare mentre calava il sole. Nella didascalia, De Martino non aveva postato alcuna frase.

Tuttavia, il suo gesto era bastato per mettere a tacere i pettegolezzi di gossip sul loro conto.

In seguito all'ennesimo ritorno di fiamma della coppia, la relazione sembra andare a gonfie vele. A differenza degli anni precedenti, Belen e Stefano preferiscono vivere la liaison lontano dai riflettori. Questa volta, però, la privacy non c'entrava nulla: si è trattato solamente di un problema di salute che la 37enne ha voluto tenere top secret fino a quando non è guarita.