Interessanti novità avverranno durante i nuovi episodi di Terra Amara, in programma mercoledì 13 e giovedì 14 luglio su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Zuleyha Altun tenterà il suicidio dopo essersi sottomessa al ricatto di Hunkar Yaman, la madre di Demir.

Trama Terra Amara: episodio 13 luglio

La trama di Terra Amara, riguardanti il nuovo episodio che i telespettatori avranno modo di seguire mercoledì 13 luglio dalle ore 15:45 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano sorprese a non finire.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà catalizzata da Demir Yaman.

L'uomo, infatti, fingerà di essere buono nei confronti di Yilmaz, arrestato per l'omicidio del potente Naci grazie ad una soffiata di Hunkar. Per questo motivo, il giovane Yaman si prodigherà a trovare un valente avvocato ad Akkaya. Non contento, l'uomo convincerà il direttore dell'istituto penitenziario a far recapitare al rivale un materasso ed una cospicua somma di denaro per l'acquisto di alcune necessità personali.

Nel frattempo, la presenza di Zuleyha alla villa non sarà gradita a tutti. Le domestiche, infatti, appariranno molto infastidite dalle attenzioni di Demir e la madre nei confronti dell'ospite. Gelosia, che aumenterà quando vedranno l'Altun salire a bordo dell'auto del giovane Yaman.

Episodio 14 luglio di Terra Amara: Zuleyha viene ricattata da Hunkar

Nell'episodio di giovedì 14 luglio di Terra Amara, Zuleyha accetterà di uscire a cena con Demir. Ed ecco, che il giovane approfitterà di questo momento intimo per fare una proposta di nozze alla ragazza. All'inizio, l'Altun apparirà riluttante a sposare il rampollo della famiglia Yaman, se non accadesse il colpo di scena.

Alla villa, la protagonista verrà ricattata da Hunkar. Proprio quest'ultima le chiederà di sposare suo figlio e fargli credere di essere in attesa di un erede, altrimenti farà uccidere Yilmaz in carcere. Ormai con le spalle al muro, Zuleyha risponderà affermativamente all'ordine della suocera, che non esiterà a presentarla al circolo.

L'Altun decide di togliersi la vita

In questo frangente, Hunkar rivelerà agli ospiti che la sua futura nuora proviene da una famiglia nobile caduta in disgrazia, tanto da avere solo una prozia. Nel frattempo, Zuleyha terrorizzata dalla situazione, deciderà di togliersi la vita, gettandosi nel canale con l'abito da sposa. La matrona, a questo punto, si metterà subito sulle sue tracce, riuscendo a salvare l'Altun. Alla fine, la signora Yaman la riporterà alla villa, dove la obbligherà a togliersi l'abito, comprato da Demir a Parigi, per indossare il suo vecchio abito nuziale.