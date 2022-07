Terra Amara è la nuova soap turca del momento, che sta riscuotendo discreto successo nel nostro paese, stregando il pubblico con continui vicende e intrighi che tengono con il fiato sospeso. Gli attori Murat Unalmis (Demir), Hilal Altinbilek (Zuleyha), Vahide Percin (Hunkar), Ugur Gunes (Yilmaz), Furkan Palali (Fikret),Selin Genc (Gulten) e Sibel Tascioglu (Sermin) sono diventati sicuramente gli idoli dell'intera serie, che tutti i giornitengono compagnia i fan dalle ore 15.45 su Canale 5. Nelle prossime puntate fino al 15 luglio Ylmaz, prima di venire condotto dai gendarmi dietro le sbarre, nasconderà dei documenti sottoterra.

Zuleyha, invece, dovrà fare i conti con una pesante minaccia.

Anticipazioni Terra Amara puntate fino al 15 Luglio

Hunkar approfittando del viaggio d'affari improvviso di Demir, non perderà tempo, e chiamerà la polizia del paese per informarla della presenza di Ylmaz nella tenuta. Prima che i gendarmi arrivino alla tenuta però, Ylmaz riesce a nascondere dei documenti sottoterra in modo tale da non farli finire in mani sbagliate. Zulehya non accettando le sorti dell'amato si recherà poi in commissariato per vederlo e stringergli la mano per un'ultima volta. Intanto, nella villa, Sermin, Gaffur, Fadik, e Saniye rimarranno molto infastiditi dalla presenza di Zulehya, che dal canto suo rimarrà parecchio sconvolta dalle dichiarazioni di Hunkar su di lei e Ylmaz, confessandole di sapere che non sono fratelli e della sua presunta gravidanza.

La ragazza sarà poi relegata da Hunkar in una baracca, che dopo questo ennesima ripicca, regalerà una mucca a Gaffur per placare gli animi. Gulent invece, troverà la fede di Ylmaz sul cuscino della coppia, riportandola al legittimo proprietario.

Zulehya è ricattata da Hunkar

Demir appena tornato dal suo viaggio di lavoro, scopre che Ylmaz è in carcere, e temendo per la sua condanna a morte, se la prenderà direttamente con Hunkar, che sarà costretto a riportare Zulehya sana e salva presso la villa.

Quindi, si occuperà di provvedere un legale per Ylmaz, ed intanto, invitata Zulehya a cena, le chiederà di sposarlo. La ragazza sotto il ricatto di Hunkar, accetterà dunque di sposare Demir, decidendo così a malincuore, di uccidersi proprio il giorno del matrimonio, gettandosi in un canale.

Hunkar la troverà in tempo, e riportandola all'altare, la costringerà a tenere fede alle sue parole e sposare l'amico.

Non ancora contento della situazione però, macchierà di sangue persino il letto dei novelli sposi, per provare la verginità di Zulehya, che ora sarà di nuovo davanti a un grande dilemma. Ylmaz dal canto suo ormai, senza nessuna notizia dell'amata e completamente solo nella sua malinconia, viene preso in giro dai carcerati senza pietà.