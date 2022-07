Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo agosto 2022. Le novità del palinsesto potrebbero riguardare Barbara D'Urso, prevista nuovamente al ritorno di Pomeriggio 5 dopo la pausa estiva.

La conduttrice partenopea, infatti, potrebbe anticipare il suo debutto già ad agosto così come su Rete 4 sarebbe previsto in anticipo il ritorno dei vari talk show politici, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Barbara d'Urso verso il ritorno ad agosto: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo agosto 2022, potrebbe riguardare la fascia del primo pomeriggio di Canale 5, attualmente occupata dalle soap e dai film tv romantici in replica.

Barbara d'Urso, il cui ritorno con Pomeriggio 5 era fissato a partire dal 6 settembre in poi, potrebbe anticipare il ritorno in tv a fine agosto.

Il talk show, previsto come sempre dalle 17:25 alle 18:45 circa, potrebbe tornare in onda già dal prossimo lunedì 22 agosto e in questo modo dedicare ampio spazio anche alla campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo settembre.

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Barbara d'Urso sarebbe la prima conduttrice del Biscione a rientrare in televisione dopo la pausa estiva, anticipando addirittura il ritorno di Gerry Scotti con Caduta Libera, la cui messa in onda è prevista a partire da lunedì 29 agosto su Canale 5.

Ma, al centro del cambio programmazione Mediaset di agosto, vi è anche la prima serata di Rete 4.

Sempre per coprire la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, la rete diretta da Sebastiano Lombardi sarebbe pronta ad anticipare i vari talk show politici.

Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro anticiperebbe così il debutto al prossimo lunedì 29 agosto, e a seguire martedì 30 sarebbe la volta di Mario Giordano con Fuori dal Coro.

Paolo Del Debbio, invece, tornerebbe il 1° settembre con il suo talk show Dritto e Rovescio.

La soap Una Vita sospesa su Canale 5: cambio programmazione agosto

E poi ancora, tra le novità della programmazione Mediaset di agosto, va segnalato lo stop della soap opera Una Vita su Canale 5.

Dato che mancano sempre meno appuntamenti in vista del gran finale di sempre, in casa Mediaset hanno scelto di stoppare la messa in onda quotidiana della soap.

Dal 1° agosto, infatti, l'appuntamento con Una Vita verrà sospeso dalla programmazione di Canale 5 e sostituito da un doppio episodio di Beautiful, che coprirà la fascia oraria 13:40-14:35 circa.

L'appuntamento con Una Vita, invece, tornerà in onda nuovamente dal 22 agosto in poi come sempre alle 14:10 circa.