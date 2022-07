Cambio programmazione in casa Rai a partire dal prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno il daytime della rete ammiraglia Rai, dove ci sarà spazio per il ritorno della soap Il Paradiso delle signore 7, che tornerà a prendere il posto di Sei sorelle.

Nella fascia del preserale, invece, ci saranno delle novità legate alla programmazione de L'Eredità, il seguitissimo quiz condotto da Flavio Insinna, che quest'anno non andrà in onda come sempre a partire da metà settembre su Rai 1, ma slitterà ad ottobre.

Sei Sorelle fuori dal daytime autunnale: cambio programmazione Rai settembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2022, rivelano che ci saranno dei cambiamenti che interesseranno la fascia del primo pomeriggio.

In daytime, infatti, non ci sarà spazio per le restanti puntate della soap spagnola Sei Sorelle che, questa estate, ha preso il posto de Il Paradiso delle signore.

La soap opera che narra le vicende delle sorelle Silva non ha dato i risultati attesi dal punto di vista auditel: la media di spettatori risulta essere inferiore al milione di spettatori al giorno, con uno share che oscilla tra l'11 e il 12% circa.

Numeri decisamente distanti da quelli de Il Paradiso delle signore che, nel corso dell'ultima stagione di messa in onda, ha registrato una media che ha sfiorato il muro del 20% quotidiano.

Il Paradiso delle signore 7 prende il posto di Sei Sorelle

Sta di fatto che, dal prossimo settembre 2022, sarà nuovamente Il Paradiso delle signore 7 a tenere banco nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

La seguitissima soap opera italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà in onda come sempre nella fascia del primo pomeriggio, dalle 15:55 alle 16:45 circa, subito dopo il classico appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Resta da capire, invece, quale sarà il destino di Sei Sorelle: al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle restanti puntate della soap opera spagnola, la quale potrebbe essere sospesa per poi tornare in onda nel corso della prossima estate 2022.

Slitta il ritorno de L'Eredità: cambio programmazione Rai settembre

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre 2022 riguarderà anche la fascia del preserale.

Quest'anno, infatti, L'Eredità non tornerà in onda da settembre ma slitterà al prossimo mese di ottobre.

Il quiz condotto da Flavio Insinna sarà sostituito fino al 29 ottobre da Reazione a Catena, il game show condotto da Marco Liorni che quest'estate sta ottenendo numeri a dir poco record in daytime, dove sfiora quotidianamente il 30% di share.

Per rivedere in onda la nuova edizione de L'Eredità, invece, bisognerà attendere il 30 ottobre.