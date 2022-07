Le anticipazioni sulle fiction Mediaset per la stagione tv 2022/2023 prevedono il ritorno di diversi volti di spicco come Can Yaman e Raoul Bova, ma anche il debutto di nuovo protagonisti pronti a conquistare il pubblico di Canale 5.

È questo il caso di Daniele Liotti che, dopo essere uscito di scena dal cast della fiction Rai Un passo dal cielo 7, tornerà nuovamente in tv come protagonista de L'anima gemella, una serie destinata alla rete ammiraglia Mediaset.

Il ritorno di Can Yaman: anticipazioni fiction Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Mediaset per la stagione tv 2022/2023 prevedono il ritorno in scena di Can Yaman.

L'attore turco, protagonista di svariate soap di successo importate dalla Turchia, questa volta debutterà come protagonista di una nuova fiction destinata al prime time di Canale 5.

Trattasi di Viola come il mare, una serie poliziesca in sei puntate in cui Can Yaman sarà al fianco dell'attrice Francesca Chillemi. È un titolo atteso dal pubblico di Canale 5, previsto a partire dal prossimo settembre 2022 in prime time.

Tornano Raoul Bova con Buongiorno mamma 2 e Anna Valle con Luce dei tuoi occhi 2

Inoltre, tra i volti confermati della prossima stagione televisiva del Biscione spicca anche quello di Raoul Bova che, dopo il successo registrato con Don Matteo, tornerà su Canale 5 con la seconda stagione di Buongiorno mamma.

Spazio anche al ritorno di Vanessa Incontrada che, proprio in queste settimane, è impegnata sul set della seconda stagione di Fosca Innocenti, dove veste i panni del vicequestore di Arezzo. Premiata dagli ascolti con una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori a settimana, la serie tornerà in onda con nuovi episodi inediti e al fianco di Vanessa Incontrada, ci sarà ancora una volta Francesco Arca.

Confermata anche Luce dei tuoi occhi 2, la fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. In questo nuovo capitolo, Emma proseguirà le ricerche di sua figlia Alice, dichiarata morta alla nascita: riuscirà a trovarla sana e salva?

Il debutto di Daniele Liotti: nuove fiction Mediaset 2022/2023

Spazio anche alle novità che troveranno spazio nella programmazione Mediaset della stagione tv 2022/2023.

Daniele Liotti, dopo aver lasciato il cast di Un passo dal cielo, debutterà in una nuova serie articolata in quattro prime serate.

Si tratta de L'Anima Gemella, una fiction incentrata su una grande storia d'amore: sarà il primo impegno importante per l'attore sulla rete ammiraglia del Biscione, dopo i successi di questi ultimi anni su Rai 1.