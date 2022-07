Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla soap rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende che avranno come protagonista Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover gestire il magazzino assieme a una nuova partner, Adelaide.

Spazio anche al ritorno in scena di Gloria: numerosi fan avevano temuto nel suo addio ma, come testimoniato sui social, l'attrice Lara Komar, che veste i panni della mamma di Stefania, tornerà a essere presente anche in questa settima stagione della soap opera Rai.

Vittorio Conti in difficoltà: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Vittorio Conti continuerà a essere al centro delle trame, complice anche il fatto che si ritroverà ad avere a che fare con una nuova partner con la quale gestire il grande magazzino. Si tratta della contessa Adelaide che, in questo nuovo capitolo della soap, si ritroverà ad ereditare le quote per la gestione del Paradiso e di conseguenza sarà anche lei una co-proprietaria.

Per Vittorio, non mancheranno le difficoltà. Fin dal primo momento, infatti, la contessa dimostrerà di essere una partner tutt'altro che semplice da gestire.

Adelaide sul piede di guerra contro Flora e Umberto: spoiler Il Paradiso 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Adelaide avrà uno scopo ben preciso: quello di punire il commendatore Umberto Guarnieri per averle voltato le spalle e per aver intrapreso una nuova relazione con la giovane Flora Ravasi.

La relazione tra i due andrà avanti anche in questa nuova stagione e ovviamente la contessa vorrà provare a mettere zizzania tra i due.

Così approfittando del suo potere all'interno del negozio, cercherà in tutti i modi di provare a far licenziare Flora.

Una richiesta decisamente complicata anche per lo stesso Vittorio, che si ritroverà così a gestire una vera e propria "guerra intera" al grande magazzino e dovrà stare ben attento ad evitare scontri interni tra le varie veneri.

Il ritorno di Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Inoltre, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di questo autunno, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno stabile di Gloria.

Dopo alcune indiscrezioni che la volevano fuori dal cast della soap opera Rai, l'attrice Lara Komar è rientrata di nuovo sul set.

Come testimoniato da alcuni scatti apparsi sui social, Gloria è riapparsa in compagnia della sua amata figlia Stefania, con la quale avrà modo di recuperare tutto il tempo perso in questi anni in cui sono state distanti l'una dall'altra.

Resta da capire anche quali saranno le novità dal punto di vista sentimentale per Gloria e se ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma con il suo ex marito Ezio Colombo.