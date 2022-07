Ci potrebbero essere delle grosse novità in arrivo per Gemma Galgani. La dama del trono over, personaggio di spicco di Uomini e donne da molte stagioni televisive, potrebbe prendere parte a un altro programma che quest'anno verrà prodotto dalla Fascino Pgt, la società di produzione di Maria De Filippi. Il programma in questione è La Talpa. Dopo molti anni, infatti, il reality verrà rispolverato e andrà in onda su Canale 5. Secondo i rumor lanciati da Nuovo Tv, Maria De Filippi vorrebbe che la dama prendesse parte a questa nuova esperienza. Sarà vero?

E soprattutto Gemma accetterà?

Gemma: da Uomini e Donne a La Talpa

Alcune indiscrezioni raccontano che De Filippi vorrebbe portare con sé a La Talpa uno dei volti più amati di Uomini e Donne, ossia Gemma. Dopo aver occupato il centro studio del dating show per lungo tempo durante le registrazioni, Galgani nell'ultima edizione del programma più volte è stata messa "da parte". Infatti per tanto tempo nessun nuovo cavaliere è sceso per corteggiarla e al contempo anche gli interessi di Tina Cipollari sembrano essersi spostati verso Ida Platano, la dama bresciana con cui i battibecchi non sono mancati.

Gemma, comunque, non ha mai perso la sua voglia di innamorarsi e soprattutto la fiducia, ma sarà ancora Uomini e Donne il futuro televisivo della torinese.

Dopo le voci che la volevano prossima a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 con il suo ex Giorgio Manetti, ora per la settantaduenne si affaccia una nuova possibilità. Sicuramente prendere parte a un programma come La Talpa mostrerebbe altre qualità della donna.

Anche Ida Platano con l'amica Gemma?

Al momento queste restano solo indiscrezioni, ma restando sempre nel campo delle ipotesi al nome di Gemma nell'ultime ore si è affiancato anche quello di Ida Platano.

Anche lei potrebbe arrivare nella nuova produzione di Maria De Filippi. Le due dame sono molto legate e già c'è chi si chiede come ne uscirebbe la loro amicizia se messa alla prova in un gioco come quello del reality. Insomma, tante incognite ma al momento poche certezze.

Sta di fatto che per sapere chi ci sarà e chi no alla prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne sarà necessario attendere ancora più di un mese, poiché prevista per la fine di agosto.

Poi magari qualche nuovo tassello si potrà aggiungere all'intricato puzzle che ogni anno si crea con lo spostamento di personaggi da una trasmissione all'altra. Sta di fatto che, però, la Talpa non andrà in onda prima del 2023.