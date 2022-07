Can Yaman potrebbe avere una nuova fiamma: l'attore turco, infatti, è stato paparazzato in compagnia di Francesca Del Fa, attrice de Il Paradiso delle Signore. La notizia che i due avessero già passato molto tempo insieme in Sardegna, durante il Filming Italy, era trapelata, ma adesso ci sono le foto che immortalano insieme Can e l'interprete di Irene Cipriani. Non vi sono scatti compromettenti, ma come già riferito dai presenti all'evento cinematografico, la complicità tra i due sarebbe palpabile.

Sguardi complici tra Can e Francesca

Il settimanale Vero ha pubblicato le foto che vedono protagonisti Can e Francesca, mentre sono intenti a passeggiare e chiacchierare.

Quando l'attore turco è stato in Sardegna, pare abbia fatto di tutto per evitare di incontrare la sua ex Diletta Leotta (almeno secondo quanto riferito dai presenti), mentre avrebbe gradito trascorrere del tempo con Del Fa. L'incontro è avvenuto sotto lo sguardo delle guardie del corpo di Can Yaman.

Negli scatti postati dal magazine non si vedono atteggiamenti teneri di alcun tipo: né baci, né abbracci, né tenerezze, però entrambi appaiono lieti di passare del tempo insieme e non sono mancati i sorrisi e gli sguardi complici. Cosa sarà accaduto tra i due? Al momento non è dato di saperlo, ma un segnale che quantomeno la scintilla della simpatia sia scoccata c'è.

I due attori si seguono su Instagram

Dopo l'evento in Sardegna, Can e Francesca hanno iniziato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Al momento non si sa nulla di più. Dopo la storia con Diletta Leoota, con la quale sembrava che l'attore avesse tutte le intenzioni di convolare a nozze, a Can sono stati attribuiti molti flirt, ma nessuno di questi è stato confermato e inoltre non si è mai trattato di nulla di serio.

Can risulta attualmente single, ma questo è solo quello che la star di DayDreamer ha fatto trapelare sulla sua vita privata.

Francesca Del Fa tempo addietro aveva affermato di essere fidanzata da anni con un ragazzo che non faceva parte del mondo dello spettacolo, ma di questo misterioso uomo non vi è traccia nei suoi scatti social e le cose potrebbero essere cambiate repentinamente.

Di certo Can ha tutte le intenzioni di tenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, visto che l'eccessiva invadenza delle fan lo ha costretto di recente a cercare una nuova abitazione a Roma per non essere continuamente disturbato. Esporsi troppo è senza dubbio un errore che Yaman non ripeterà più.