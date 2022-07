Gemma Galgani potrebbe uscire di scena da Uomini e donne nel corso della nuova stagione che partirà a metà settembre su Canale 5.

E' questo l'ultimo clamoroso retroscena che riguarda la celebre dama torinese, ormai diventata una delle presenze fisse all'interno dello show dei sentimenti di Maria De Filippi, dove riesce a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali.

Eppure, quella che sta per cominciare, potrebbe essere l'ultima stagione da protagonista per Gemma: si vocifera che la conduttrice dello show avrebbe intenzione di liberarsi di lei per piazzarla nel cast della nuova edizione de La Talpa.

Gemma Galgani verso l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, le vicende di Gemma Galgani hanno tenuto banco per svariati anni all'interno delle dinamiche del programma di Canale 5.

La dama torinese è stata protagonista di diversi amori tormentati che non le hanno mai permesso di uscire di scena definitivamente dallo show assieme al suo principe azzurro.

Dopo la fine della sua storia d'amore con Giorgio Manetti, Gemma ha avuto altri spasimanti e corteggiatori, ma con nessuno è scattata quella scintilla tale da permetterle di abbandonare definitivamente lo studio della trasmissione Mediaset.

Retroscena Uomini e donne 2022/2023: Maria potrebbe liberarsi di Gemma

Questa volta, però, potrebbe essere Maria De Filippi a decidere di liberarsi della storica dama di Uomini e donne trono over.

A riportare nuovi retroscena sulla prossima edizione ci ha pensato la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale ha fatto sapere che la dama torinese potrebbe dire addio allo show entro il prossimo dicembre.

Prima della pausa natalizia dello show, Gemma potrebbe dire addio allo show dei sentimenti di Maria De Filippi e sparire per un po' di tempo dalla televisione.

"Per toglierla da Uomini e donne, Maria la piazza nel reality La Talpa", scrive la rivista diretta da Signoretti svelando così che la dama torinese potrebbe prendere parte alla prossima edizione del reality game che tornerà in onda in primavera su Canale 5.

Nel futuro di Gemma potrebbe esserci il reality La Talpa

Come svelato alla presentazione die nuovi palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023, La Talpa sarà prodotta da Fascino di Maria De Filippi ma, al momento, non si sa ancora con esattezza chi sarà al timone del reality show che potrebbe puntare sulla presenza di Gemma Galgani nel cast.

In attesa di scoprire se la trattativa si concretizzerà e se la dama torinese accetterà di mettersi alla prova con le sfide al "cardiopalma" del reality show, dal prossimo settembre nuovi trionisti, dame e cavalieri saranno pronti a mettersi in gioco nello studio di Uomini e donne.