Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha dovrà fare i conti con la dura realtà: Yilmaz non sarà più disposto a piangersi addosso per il "due di picche" della donna, anzi sarà pronto a voltare pagina. Lo farà con un personaggio che a breve esordirà nella serie, ovvero Müjgan, la nuova dottoressa dell'ospedale statale di Çukurova.

Yilmaz ritrova la voglia di innamorarsi di nuovo

Yilmaz attraverserà un periodo abbastanza complicato nelle prossime puntate di Terra Amara.

Dopo essere uscito dalla prigione, crederà di poter prendere nuovamente in mano le redini del suo rapporto con Züleyha, ma purtroppo non sarà così.

Scoprirà che l'amore della sua vita è ormai sposata con Demir e che dalla loro unione è nato anche un bambino. I due proveranno a confrontarsi, ma Züleyha gli mentirà, dicendogli (con il cuore colmo di dolore) che tra loro non ci può essere più nulla e che ama solo Demir.

Forse la ragazza, dentro di sé, nutre la speranza che Yilmaz possa aspettarla per sempre, ma non sarà così. Infatti il ragazzo, pian piano, inizierà a passare sopra questo dolore e si invaghirà di Müjgan, una dottoressa che arriverà nella provincia di Çukurova per lavorare nell'ospedale statale. I due inizieranno a collaborare perché Yilmaz vorrebbe fare il censimento medico delle famiglie dei suoi lavoratori e per tale motivo chiederà una mano alla dottoressa.

Nella vita di Yilmaz arriva Müjgan, la nuova dottoressa di Çukurova

Dopo il lavoro, però, il loro rapporto prenderà una piega diversa. Infatti inizierà a nascere una sorta di complicità, che li porterà a uscire a cena insieme. Yilmaz le dirà di essere rimasto subito attratto da lei e che vorrebbe anche iniziare a frequentarla, ma preferirebbe che la storia iniziasse un poco per volta.

In quel ristorante, la stessa sera, giungerà anche Züleyha in compagnia di Demir. La ragazza ovviamente, vedendo Yilmaz con un'altra donna, non potrà che essere gelosa. Credeva che lui fosse ancora innamorato di lei, invece in poco tempo l'ha sostituita. Sarà arrabbiata, enormemente a disagio, al punto che fingerà di sentirsi male e chiederà al marito di accompagnarla gentilmente a casa.

Çengaver contro Yilmaz, scatta la rissa nel ristorante

Ci sarà un'altra persona, ossia Çengaver, che invece penserà che l'unico obiettivo di Yilmaz sia quello di sottrarre Züleyha a Demir. Non si darà pace e quella fatidica sera, quando anche lui sarà nel ristorante in compagnia della moglie, inizierà a discutere con Yilmaz: uno scontro che sfocerà in rissa.

L'ira e la violenza dell'uomo verranno solamente placcate dalla moglie, che deciderà di prenderlo e portarlo via.