La notizia del ritorno di Sonia Bruganelli nel cast del GF Vip, non è stata accolta benissimo. Sui social network, infatti, sono stati espressi parecchi pensieri negativi sull'opinionista del reality-show e su come si è comportata pochi mesi fa nei confronti dei vipponi. Tra chi sta protestando per questa scelta, c'è anche chi ha elogiato Adriana Volpe dicendo che sarebbe stata esclusa dalla nuova edizione perché avrebbe sostenuto i concorrenti non favoriti dagli addetti ai lavori.

Aggiornamenti sul prossimo GF Vip

Il cast della settima edizione del GF Vip, inizia a prendere forma.

Anche se mancano circa due mesi e mezzo all'esordio, gli addetti ai lavori hanno cominciato a svelare parte dei protagonisti che animeranno la nuova stagione, a partire dalle colleghe di Alfonso Signorini.

Dopo giorni di rumor e smentite, le pagine social ufficiali del reality-show hanno confermato che le due opinioniste saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Se la notizia dell'imminente debutto della cantante in questo ruolo è stata ben accolta dal pubblico, è quella del ritorno della signora Bonolis che sembra non convincere parecchi.

A far storcere il naso a una parte degli spettatori del programma di Canale 5, è il dietrofront della romana: dopo aver dichiarato più volte di non avere intenzione di bissare l'esperienza al Grande Fratello Vip, la donna si è lasciata convincere ed è tornata sui propri passi nel giro di poco tempo.

I pareri degli spettatori del GF Vip

Dando un'occhiata ai commenti che sono apparsi sui social dopo che è stato ufficializzato il ritorno di Sonia Bruganelli al GF Vip, ci si rende conto che la maggior parte dei fan è scontenta.

"No, lei non mi piace", "Ma chi la vuole", "Nella scorsa edizione non è piaciuta a nessuno e la riscegliete?", "Lei è arrogante e antipatica".

"Menomale che aveva dichiarato che non ci sarebbe più stata", ha ricordato un utente del web.

Tra chi sta protestando per la presenza della signora Bonolis nel cast della settima stagione del reality Mediaset, c'è anche chi dice che avrebbe preferito chiunque altro al suo posto.

"Lei no, era odiata da tutti", "L'anno scorso giustificava i prepotenti come lei", "Una pessima scelta quella di riprenderla come opinionista", si legge anche su Twitter e Facebook in queste ore.

Il sostegno ad Adriana Volpe dopo la 'cacciata' dal GF Vip

C'è un altro commento che ha ricevuto molti "mi piace" su questo argomento, ed è quello che ha elogiato l'opinionista uscente del GF Vip.

"Avete fatto fuori Adriana Volpe perché smascherava il programma. Sonia difendeva gli indifendibii", si legge in rete in questi giorni.

Insomma, un parere piuttosto condiviso tra gli spettatori del reality Mediaset è che gli addetti ai lavori avrebbero fatto male a riconfermare Bruganelli, soprattutto dopo aver visto la poca presa che avrebbe avuto sul pubblico nella precedente edizione.

"Partiamo malissimo", ha sentenziato un altro fan della trasmissione di Canale 5 dopo aver saputo che a commentare i nuovi vipponi sarà ancora una volta la signora Bonolis.

Per non farsi mancare nulla, la romana in queste ore è finita al centro dell'attenzione mediatica per il parere che ha espresso sull'eventualità che la settima edizione del GF Vip cominci il 12 anziché il 19 settembre.

"Sempre prima?", si è chiesta Sonia su Instagram tra il serio e il faceto.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, ad oggi si sa che una donna molto stilosa entrerà sicuramente nella casa di Cinecittà e, stando all'indizio che ha regalato Alfonso Signorini sul web, dovrebbe essere la giovane cantante Chadia Rodriguez.