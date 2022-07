Uomini e donne è in vacanza per la pausa estiva ma i volti del dating show continuano ad attirare l'attenzione del popolo del web. Se Gemma Galgani continua ad essere nel mirino di Tina Cipollari per via di un possibile nuovo ritocchino chirurgico, oggi a catturare l'attenzione per il suo aspetto estetico è Armando Incarnato. Suo malgrado, un video che vede protagonista il cavaliere partenopeo sta spopolando sui social in queste ore. La tiktoker Issamell, che ha un canale seguitissimo dedicato a ciò che accade nel programma di Maria De Filippi rivisto in chiave ironica, ha creato una clip che racchiude tutte le acconciature sfoggiate negli anni da Armando.

Il video è diventato subito virale facendo il giro di tutti i social e raccogliendo i commenti di molti internauti.

Le mille acconciature di Armando Incarnato

Protagonista del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato non disdegna certo di stare al centro dell'attenzione, ma chissà cosa ne pensa del video che lo vede protagonista e che circola sul web nelle ultime ore. Il cavaliere è stato preso di mira dai frequentatori dei social che hanno commentato in maniera esilarante il 'lavoro' della famosa Tiktoker Issamell, mandandolo subito in tendenza. Di certo chi segue il dating show di Canale 5 non può non aver notato che Incarnato ama giocare con il suo look, e non solo attraverso outfit originali ma anche sfoggiando acconciature sempre diverse.

Lui che è titolare di un salone di bellezza ha sempre mostrato pettinature particolari tanto che la Tiktoker ha potuto creare una clip in cui paragona gli stili di Armando a quelli dei protagonisti di vari film o comunque a personaggi famosi. Damon Salvatore di Vampire Diaries, Aladdin, Dua Lipa, Lucifer, David Beckham, Giordana Angi, Edward Cullen di Twilight, Antonello Venditti, Orlando Bloom e John Wick sono stati nell'ordine i volti noti rievocati con i vari look di Armando.

Armando preso in giro dal popolo del web

I commenti che il video ha raccolto sono stati esilaranti tanto quanto il video stesso. 'Mi sento poco bene', ha ironizzato un utente. 'È pazzesco come riesce a stare male con tutte le acconciature', ha poi scritto un altro internauta prendendo in giro il cavaliere. E Armando come avrà reagito?

Finora non si è espresso sul video, ma anche in passato aveva ricevuto critiche dello stesso calibro da parte degli opinionisti del programma Tina Cipollari e Gianni Sperti, con i quale non ha un rapporto per nulla idilliaco.

Armando ha sempre affermato di non curarsi troppo delle critiche, perché sicuro di se stesso. Ribadirà questo concetto? Non è escluso, ma nel frattempo il video pare destinato ad avere ancora maggior successo.