Nuovi appuntamenti sono in arrivo per i fan di Sei sorelle. Le anticipazioni della nuova soap spagnola, svelano l'arrivo di diverse novità e intrighi per i per tutti i personaggi. Entrando nel dettaglio di quello che accadrà prossimamente, uno spiacevole episodio si abbatterà su Celia. Quest'ultima sarà corteggiata da Joaquin, un uomo all'apparenza molto timido ed impacciato, ma che poi si rivelerà essere tutt'altro. Quando la donna cercherà di rompere con lui infatti, verrà fuori il suo vero carattere da uomo violento e insensibile.

Anticipazioni Sei sorelle, puntate spagnole: Joaquin tenta di baciare Celia

Come emerso dalle trame di Sei sorelle, Celia prova qualcosa per Petra. Silva però, cercherà in tutti i modi di camuffare i suoi sentimenti, proprio perchè se venissero a galla potrebbero rovinare la reputazione delle Silva e della loro attività. Proprio Petra, dalle puntate andate in onda precedentemente, le farà conoscere Joaquin. Le anticipazioni delle prossime puntate di Sei sorelle, ci svelano che Celia accetterà questo corteggiamento per camuffare i suoi sentimenti per Petra. Sarà proprio Petra ad organizzare questa conoscenza tra l'amica e il cugino di Miguel.

Sarà così che tra i due avverrà il primo incontro. I due sembreranno piacersi molto e saranno dei nuovi incontri, dove Joaquin sembrerà essere un uomo molto impacciato.

Nonostante sia un uomo molto colto, la giovane capirà di non provare alcun interesse per lui. E, dopo aver passato una serata insieme a ballare, Silva deciderà di parlare con il cugino di Migual per fare chiarezza sul loro rapporto. Celia sarà decisa a troncare la conoscenza.

Spoiler Sei sorelle, episodi Spagna: Joaquin reagisce male al rifiuto di Celia

Celia cercherà di rompere con Joaquin senza offenderlo. L'uomo si dimostrerà perfido e tutt'altro che impacciato. Infastidito dalla freddezza della ragazza, il cugino di Miguel si spingerà oltre e cercherà di baciarla. Quando la donna gli spiegherà di non provare alcun interesse per lui, quest'ultimo la schiaffeggerà davanti a tutti i presenti, in pieno giorno.

La ragazza sarà totalmente sconvolta da quanto accaduto. Le cose inizieranno a peggiorare quando in paese inizieranno i primi chiacchiericci sulla faccenda. La donna cercherà di nascondere tutto alle persone a lei vicine, ma Francisca ne verrà a conoscenza. La furia di Joaquin non si placherà facilmente. L'uomo tenterà di riconquistare Celia, ma all'ennesimo rifiuto di quest'ultima inizierà ad essere di nuovo violento. Solo l'intervento dello zio Don Ricardo riuscirà a salvarla.