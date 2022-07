Rita Dalla Chiesa potrebbe essere una delle prossime concorrenti del GFVip 7. Dopo la "bomba di gossip" lanciata da Roberto D'Agostino, la giornalista in un'intervista a Fanpage ha confermato le indiscrezioni sul suo conto. La 74enne ha spiegato di essere stata contattata da Alfonso Signorini, ma al momento non ha ancora dato la sua risposta per varcare la porta rossa di Cinecittà.

I rumor

Nei giorni scorsi, Dagospia aveva lanciato l'ipotesi di vedere Rita Dalla Chiesa nella casa più spiata d'Italia.

Secondo quanto riportato dal portale, Signorini era disposto a tutto per portare all'interno del Grande Fratello Vip 7 l'ex volto di Forum.

Per il conduttore, "ingaggiare" Rita Dalla Chiesa significava portare sotto i riflettori una storia da raccontare alle nuove generazioni e a tutti i telespettatori.

Stando alle indiscrezioni, era stato proprio il conduttore del Reality Show a contattare la giornalista.

Le parole della giornalista

In un'intervista Rita Dalla Chiesa ha confermato la trattativa: "I contatti con Alfonso ci sono stati". La 74enne ha ammesso di fidarsi di Signorini, poiché è una persone che stima da sempre e per la quale nutre un grande sentimento d'affetto.

L'ex volto di Forum ha precisato di non aver ancora dato una risposta al reality show, ma di doverci pensarci attentamente. In passato, Dalla Chisa ha sempre detto "no" al GFVip e all'Isola dei Famosi.

La diretta interessata ha rivelato di avere sempre rifiutato le proposte per aver dato priorità a questioni familiari e personali: "Non si tratta di questioni economiche".

A tal proposito Rita ha spezzato una lancia a favore dei reality show. A detta della giornalista e conduttrice televisiva, non c'è nulla di male a prendere parte ad un programma come il Grande Fratello Vip: "Si tratta di mettere a confronto vite e storie diverse".

I presunti 'vipponi' in lizza

La prossima edizione del Grande Fratello Vip ha due certezze: Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste. Tra i concorrenti in lizza per varcare la porta rossa di Cinecittà, ci sarebbero Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) e Asia Gianese.

Pamela Prati avrebbe concluso la trattativa con un "sì".

Chadia Rodriguez dovrebbe essere la prima concorrente: gli indizi di Signorini, collegano tutti alla 23enne di origini marocchine-iberiche.

A loro potrebbe unirsi Rita Dalla Chiesa. Quest'ultima ha confermato di aver avuto dei contatti e di aver visto varie volte il presentatore del reality show. Sugli altri "vipponi" in lizza per entrare nella casa più spiata d'Italia vige il massimo riserbo. Tuttavia, Signorini anche quest'anno potrebbe portare la "quota sportiva".