Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L’Ora – Inchiostro contro piombo, nella quinta e ultima puntata che andrà in onda stasera mercoledì 6 luglio in prima serata alle 21:25 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, la redazione dell'Ora sarà scossa a causa della morte di Domenico. Allo stesso tempo, Nicastro verrà ricoverato in ospedale per un'ulcera e per un periodo lascerà il comando della redazione.

Poco dopo, Enza e Salvo andranno a Corleone per far luce sulla morte del loro collega e scopriranno che Olivia e l'amante di Luciano Liggio.

Quindi, i due giornalisti uniranno i puntini e capiranno che è stato il latitante a uccidere Domenico.

Enza e Salvo vorranno far luce sulla morte del loro collega e amico Domenico

Nella quinta e ultima puntata che andrà in onda mercoledì 6 luglio, la redazione del giornale siciliano sarà molto scossa a causa della morte di Domenico. Infatti, i colleghi di quest'ultimo vivranno un misto di rabbia e sconforto per quanto successo. Le notizie negative però non finiranno qui per la testata giornalistica, in quanto il direttore dell'Ora, Antonio Nicastro, sarà costretto a un ricovero in ospedale, in quanto la sua ulcera gli procurerà diversi problemi e temerà che la cosa possa degenerare. A causa di ciò quindi, il giornale L'Ora verrà lasciato per un periodo senza una guida per tutti i giornalisti.

Nic e Rampulla andranno in obitorio

Intanto, Enza e Salvo decideranno di andare personalmente a Corleone perché vorranno far luce su quanto accaduto al loro collega e amico. Infatti, i due giornalisti avranno una domanda che li attanaglia: cosa è realmente successo a Domenico?.

Quindi proprio per questo motivo, i personaggi interpretati da Daniela Marra e Bruno Di Chiara vorranno trovare Olivia per capire cosa sia successo al loro amico e collega.

Nel mentre, Nic e Rampulla andranno in obitorio, ma non riusciranno a fare le dovute verifiche per sapere se Domenico sia stato spinto sui binari o se si sia tolto la vita volontariamente.

Liggio ha ucciso Domenico

Poco dopo, ci sarà una chiesa gremita che onorerà Navarra, mentre Domenico verrà tumulato in una terra sconsacrata, in quanto al momento verrà identificato come un suicidio.

Nel frattempo però, Salvo e Nicastro scopriranno che Olivia sarà diventata l'amante di Liggio e per questo inizieranno a unire i puntini e vederci più chiaro in questa faccenda. Infatti, i due giornalisti capiranno che Domenico non si è tolto la vita, ma è stato ammazzato dal latitante di Corleone.

Successivamente, quanto Luciano Liggio verrà arrestato, Nicastro pubblicherà direttamente in prima pagina la storia di Liggio.

Infine, in terrazza tutti i protagonisti saranno pronti a festeggiare per il futuro del giornale, ma qualcuno abbandonerà un ordigno che sarà pronto a esplodere.