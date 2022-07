L'appuntamento con Grand Hotel 3 - Intrighi e passioni, è confermato per venerdì 29 luglio 2022, come sempre in prima serata su Canale 5.

Le anticipazioni di questa nuova attesissima puntata rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese nel corso dei due episodi dal titolo "La vendita" e "Le nozze".

Al centro delle vicende ci sarà la possibile vendita del celebre albergo ma anche le nozze di Javier.

Alicia scava nel suo passato: anticipazioni Grand Hotel 3 del 29 luglio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento con Grand Hotel 3 - Intrighi e passioni in onda venerdì 29 luglio in prime time su Canale 5, rivelano che ci sarà grande fermento per la vendita dell'albergo.

A quanto pare, infatti, il Grand Hotel potrebbe finire nelle mani della Valledur, che avrebbe intenzione di trasformarlo in una residenza privata.

Intanto, su consiglio di Julio, Alicia aiutata da Maite, deciderà di sottoporsi per la prima volta ad una seduta di ipnosi, con la speranza che possa darle una mano a rimettere luce nella sua vita.

Lo scopo di Alicia, infatti, sarà quello di portare alla ribalta il suo passato e provare a tappare quei "buchi" che ancora oggi, continuano a provocarle grande dolore.

Javier sposa Laura: anticipazioni Grand Hotel di venerdì 29 luglio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata di Grand Hotel in programma venerdì 29 luglio su Canale 5, rivelano che Javier arriverà a prendere una decisione importante e del tutto inaspettata.

Javier, infatti, dopo aver riflettuto accetterà di sposare la ricca ereditiera Laura Montenegro. Un matrimonio che, tuttavia, potrebbe causare non pochi problemi all'uomo.

Javier, infatti, al momento è ancora del tutto ignaro del segreto che custodisce e nasconde la ricca Laura. La verità verrà a galla?

Insomma una nuova puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati della fiction che, in queste nuove puntate potranno rivedere anche una delle attrici spagnole più amate di sempre dal pubblico italiano.

Ecco chi c'è nelle nuove puntate di Grand Hotel 3 in onda su Canale 5

Trattasi di Megan Montaner, ben nota agli spettatori di Canale 5 per essere stata l'amatissima Pepa nella soap opera Il Segreto, trasmesso con enorme successo sia nel daytime che nella fascia di prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Riuscirà la presenza di Megan Montaner, in queste nuove puntate di Grand Hotel 3, ad assicurare degli ascolti più alti rispetto a quelli della scorsa estate? In quell'occasione, infatti, gli ascolti della fiction spagnola non riuscirono a superare la soglia del 10-11% di share a settimana.