Secondo le ultime novità della soap opera turca Terra Amara, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, ci saranno alcuni colpi di scena. In particolare, Demir si preparerà a festeggiare la vittoria per la morte di Yilmaz, in quanto verrà a sapere che durante una rissa in carcere è scoppiato un incendio e l'uomo è morto.

Poco dopo, però, Demir riceverà una notizia diversa, cioè che Yilmaz è stato trasportato in ospedale, essendo già guarito è stato pure dimesso e sarà pronto a tornare in carcere.

Il marito di Zuleyha, però, deciderà di ingaggiare dei delinquenti per eliminare Yilmaz. L'agguato a quest'ultimo fallirà, in quanto un detenuto più anziano riuscirà in tempo a salvare la vita ad Akkaya.

Demir ingaggerà dei delinquenti per eliminare Yilmaz

Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 , ci sarà una rissa in carcere e scoppierà un incendio. In quest'ultima circostanza, Yilmaz verrà dichiarato morto. Poi quando Zuleyha verrà a sapere quanto successo al suo amore, rimarrà sconvolta.

Demir si preparerà a festeggiare la sua vittoria con una cena. Intanto, la domestica Saniye verrà licenziata e deciderà di sfogarsi con Gulten e Fadik . Allo stesso tempo però Gaffur schiaffeggerà la donna e le dirà che deve chiedere scusa a Züleyha.

La domestica infatti, è sempre stata gelosa della giovane protagonista e del modo in cui si è fatta strada così velocemente.

Successivamente, Demir si accorgerà di aver brindato alla vittoria troppo presto, in quanto gli arriverà una telefonata che lo informa che Yilmaz è stato dimesso dall'ospedale ed è ora in prigione. Il marito di Züleyha allora ingaggerà un sicario per uccidere l'uomo, ma l'intervento di un altro detenuto di nome Fekeli, salverà il protagonista.

Dunque, il piano di Demir fallirà miseramente e ora l'uomo dovrà fare i conti con un'altra novità: Yilmaz ha intenzione di dirigersi a Cukurova, per riprendersi Züleyha. Demir allora assolderà altri delinquenti per eliminare Yilmaz.

Demir sparerà a Yilmaz

Demir tenderà un agguato a Yilmaz appena l'uomo metterà piede nelle sue terre e lo colpirà alle spalle con un colpo di pistola.

Il figlio di Hunkar però non sarà sicuro di aver ucciso il protagonista e confesserà il misfatto alla madre.

Yilmaz verrà soccorso da Gulten, che lo affiderà alle cure di Sabahattin. Demir racconterà a Cengaver che Yilmaz è il fratellastro di sua moglie.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate per scoprire come si evolveranno le vicende dei due protagonista della soap opera turca.