Nella casa del Grande Fratello Vip 2022/2023 potrebbero tornare tre ex concorrenti della passata edizione. È questo l'ultimo retroscena legato alla nuova stagione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, in onda a partire da lunedì 12 settembre in prime time su Canale 5.

In queste ore si sta delineando quello che sarà il cast ufficiale di "vipponi" che andranno a popolare la casa più spiata d'Italia e tra i nomi venuti fuori c'è anche quello di Alex Belli che, dopo la "performance" dello scorso anno, potrebbe ritornare in gioco ma per un breve periodo.

Da settembre al via il Grande Fratello Vip 2022/2023

Nel dettaglio Alfonso Signorini e il suo team di autori stanno mettendo a punto quello che sarà il nuovo cast di concorrenti del GF Vip 2022/2023.

La messa in onda è confermata a partire dal 12 settembre e anche quest'anno il programma andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale su Canale 5.

Oltre alla puntata del lunedì, sarà trasmesso anche di venerdì sera e come da tradizione ci sarà spazio anche per la diretta 24 ore su 24 del reality show, che verrà trasmessa in chiaro su Mediaset Extra e in streaming sul sito ufficiale della trasmissione.

Chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip 7?

Ma chi saranno i concorrenti che si metteranno alla prova nella casa di Cinecittà?

I retroscena sul nuovo cast non mancano e tra i nomi circolati spicca quello di Antonino Spinalbese, noto alle cronache per essere l'ex fidanzato di Belen Rodriguez.

In gioco al Grande Fratello Vip 7 potrebbe tornare anche la showgirl Pamela Prati e si fa il nome della cantante Chadia Rodriguez.

Tuttavia, in queste ultime ore, si è parlato anche del probabile ritorno in casa di tre ex concorrenti della passata edizione, che potrebbero tornare a mettersi in gioco seppur per periodi di tempo limitati.

Ecco i 3 ex concorrenti che potrebbero tornare al Grande Fratello Vip 2022/2023

A svelare questo nuovo retroscena sul reality show di Canale 5 è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha snocciolato i nomi dei tre ex vipponi in lizza per ritornare nella casa di Cinecittà.

Uno di questi è Alex Belli, l'attore considerato il protagonista indiscusso e assoluto della scorsa edizione del GF Vip, soprattutto per il chiacchieratissimo triangolo che lo ha visto coinvolto con Soleil Sorge e Delia Duran.

Le porte della casa di Cinecittà potrebbero tornare ad aprirsi per Francesca Cipriani e anche per il mentalista Giucas Casella.

Al momento, quindi, sono loro i tre ex concorrenti in lizza per rientrare in gioco al GF Vip 7: le trattative andranno in porto? La risposta nel corso delle prossime settimane.