Dal prossimo settembre riparte il GF Vip 7. Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, tornerà in onda in rigorosa diretta nel prime time di Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia già molto attesa.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia? I retroscena e le indiscrezioni sul cast non mancano e, al momento, ci sono 8 concorrenti che sarebbero in lizza per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, tra cui la dama di Uomini e donne, Gemma Galgani.

Da settembre riparte l'appuntamento con il GF Vip 7 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 riparte dal prossimo 19 settembre con la messa in onda della nuova edizione su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende e le dinamiche di un nuovo gruppo di concorrenti che si metteranno in gioco per vivere questa esperienza e provare così ad arrivare fino alla vittoria finale.

I candidati in lizza per entrare a far parte del nuovo cast non mancano e, tra questi spiccano 8 aspiranti concorrenti che avrebbero ottime chance di vivere questa esperienza.

Chi sono gli 8 concorrenti in lizza per il GF Vip 7 a settembre

Una di queste è la showgirl Pamela Prati che, in una recente intervista, aveva ammesso che le avrebbe fatto piacere potersi rimettere in gioco all'interno della casa del GF Vip 7 e far conoscere la "vera Pamela" dopo l'esperienza poco fortunata della prima edizione.

Tra gli 8 concorrenti in lizza spiccano anche i nomi di Alvaro Vitali e quello di Antonino Spinalbese, noto al mondo del gossip per la sua storia d'amore ormai naufragata con la showgirl Belen Rodriguez.

Le porte della casa di Cinecittà potrebbero aprirsi anche per Asia Gianese e per la cantante Gigliola Cinquetti.

Gemma Galgani di Uomini e donne in lizza per il GF Vip 7

E poi ancora, secondo ai retroscena di queste ultime ore, una delle nuove concorrenti del GF Vip 7 dovrebbe essere anche Guendalina Canessa, che un po' di anni fa ha preso parte alla versione "Nip" del reality show, il quale poi gli ha regalato la popolarità di cui gode ancora oggi.

Tra gli 8 concorrenti in lizza per questa settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, spiccano anche i nomi di due protagonisti di Uomini e donne.

Una di queste è Gemma Galgani, la storica dama torinese presente in studio da oltre un decennio e costantemente alla ricerca del principe azzurro.

Il secondo sarebbe l'ex fidanzato storico di Gemma, il cavaliere Giorgio Manetti, anche lui in pole position per vivere questa esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, per la gioia dei fan di Uomini e donne.