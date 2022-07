La soap Una vita sta per arrivare al gran finale, che vedrà una rivoluzione completa ad Acacias 38. Le anticipazioni dell'ultima stagione, attualmente in corso su Canale 5, svelano che Genoveva avrà modo di parlare con sua figlia Gabriela, che incontrerà dopo ben diciotto anni. Una lontananza che ha fatto molto male alla giovane, sofferente e piena di rabbia per quell'abbandono che la costrinse a crescere troppo in fretta e senza genitori.

Gabriela fingerà di aver perdonato la madre, ma in realtà è arrivata al quartierino con intenzioni ben precise.

Di seguito, le ultime anticipazioni di Una vita a riguardo.

Una vita, anticipazioni: Gabriela arriva ad Acacias 38 con intenzioni oscure

Nelle nuove puntate della soap, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Genoveva riceve una telefonata che le cambierà completamente l'esistenza. Sarà talmente sconvolta da decidere di prendere un0intera boccetta di sonniferi, con la speranza di morire e non affrontare ciò che la aspetta. Per fortuna, Marcelo la troverà in tempo e avviserà Ignacio, che la salverà in extremis.

Al telefono c'era Gabriela, che i telespettatori scopriranno essere la figlia segreta di Genoveva, abbandonata appena nata. Salmeron non ne ha mai parlato con nessuno e questo segreto verrà alla luce solo nelle puntate finali di Una vita, con le inaspettate conseguenze del caso.

Genoveva spiega a Gabriela perché l'ha abbandonata

Ma perché Genoveva ha scelto di abbandonare sua figlia, ancora neonata, e di andare avanti con la sua vita come se nulla fosse? A tal proposito, i telespettatori assisteranno a un confronto molto emozionante tra madre e figlia. Salmeron spiegherà a Gabriela di essere stata costretta ad affidarla a terzi per seguire le sue ambizioni.

Quando rimase incinta era troppo giovane e così piena di voglia di arrivare molto in alto che una figlia le sarebbe stata di ostacolo. Ma non è finita qui.

Genoveva assicurerà a Gabriela di essere cambiata e implorerà il suo perdono, ricevendo una risposta inaspettata.

Gabriela inganna sua madre

Genoveva, tra lacrime, è convinta che la figlia che ha abbandonato la odi e la giustifica per questo.

Ma lo sguardo di Gabriela sembra compassionevole, anche se freddo. Ed ecco che la giovane, con un abbraccio, dice a sua madre di non preoccuparsi: quello di cui ha bisogno ora è l'affetto di una mamma, ciò che non ha mai avuto fino a questo momento.

Peccato che non sia assolutamente sincera. Gabriela sta solo cercando di far abbassare le difese a Genoveva, in modo da non farle sospettare nulla riguardo la terribile vendetta che ha progettato ancora prima di arrivare ad Acacias 38.